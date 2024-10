Lo stress da matrimonio non è raro. I preparativi per le nozze possono essere difficili, ma occorre mantenere la calma e restare positivi.

Chi si sta per sposare o si è già sposato, probabilmente, conosce molto bene lo stress che si accusa durante la pianificazione del matrimonio. Volenti o nolenti, ci si passa perché sono tante le cose da dover preparare e organizzare e il tempo sembra non bastare mai, mentre la vita va avanti comunque.

È, però, possibile cercare di evitare lo stress da matrimonio, seguendo alcuni semplici e utili consigli. Fermo restando, ovviamente, che il matrimonio è una delle esperienze più belle nella vita di una coppia. Scopriamo insieme come gestire lo stress durante la pianificazione del matrimonio, così da godersi questi momenti speciali con meno ansia e angoscia possibile.

Come gestire lo stress da matrimonio, prendendosi cura di se stessi ed essendo diplomatici

Prima di tutto, è necessario capire che la causa principale dello stress da matrimonio è, generalmente, l’ansia da prestazione dovuta anche alle molte decisioni che vanno prese. Per prima cosa, è necessario prendersi cura di se stessi, cercando di svolgere attività come meditazione, jogging o yoga che sono rilassanti. Inoltre, stimolando la produzione di serotonina aumenterà il buonumore.

Anche la comunicazione ha un ruolo importante: cercate di dire al partner cosa provate e cercate sempre di ascoltarvi con pazienza, rispettando le opinioni diverse. A essere affrontate saranno, probabilmente, anche le contese familiari: mantenete la calma, ascoltando le opinioni e votando sempre per i compromessi (ricordando, però, che le decisioni vanno prese dalla coppia e non dai familiari).

Stesso discorso vale per la gestione delle finanze, che potrebbero rappresentare un problema: stabilite un budget e cercate di rispettare quanto avete deciso insieme. La parola chiave è, insomma, “diplomazia” ma, principalmente, la cura di se stessi: relax mentale e fisico sono la prima cosa.

Organizzare il tempo ed essere positivi

Per diminuire lo stesso, cercate di organizzare il tempo al meglio, stabilendo momenti in cui occuparvi di ricerche, fornitori, burocrazia, outfit da matrimonio e tutto ciò che serve per il matrimonio. Se, ovviamente, lavorate, cercate di non esagerare e ritagliarvi un momento la sera per staccare la spina, trascorrendo del tempo per rilassarvi e dormire abbastanza.

Per quello che non riuscite a fare, provate a delegare: magari, chiedete a familiari o amici fidati di aiutarvi in qualcosa. Altrettanto importante, oltre a un buon sonno, è l’alimentazione che dovrà essere sana per avere più energia per i preparativi. Non dimenticate di non arrivare all’ultimo con i preparativi, per cui mantenete la calma e cercate di fare tutto – se possibile – in anticipo.

Infine, non dovrà mancare la positività! Le crisi di nervi non servono assolutamente a nulla, se non a peggiorare ulteriormente le cose. Pensate, usando il pensiero positivo, al bellissimo giorno che sta per arrivare e ai festeggiamenti che ci saranno con le persone che amate.