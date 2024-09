Hai 50 anni, sei stata invitata ad un matrimonio e non sai cosa indossare? Niente paura: ecco 5 outfit attuali e di tendenza per essere l’invitata più affascinante!

Siamo in autunno, stagione di matrimoni. Al netto del dress code (ove richiesto) e degli errori di stile da evitare, se hai 50 anni e sei stata invitata ad un matrimonio starai cercando l’outfit più adatto a te, e noi siamo pronte a darti qualche consiglio. Ad ogni età corrisponde un look perfetto per ogni occasione, e per il matrimonio ci sono alcune regole non scritte che dobbiamo tenere sempre a mente. La prima riguarda i colori che non devi assolutamente indossare a un matrimonio: evita il total white, riservato alla sposa, e anche il total black, soprattutto di giorno. La seconda è prediligere dei colori non troppo accesi, la terza è indossare abiti non troppo corti. No anche a cappelli vistosi, abiti troppo appariscenti o trasparenti e a borse oversize.

Una volta impressi in mente questi dogmi, passiamo alla ricerca dell’outfit da invitata al matrimonio più adatto a 50 anni. Superata una cera età, l’eleganza e la raffinatezza devono fondersi con una consapevolezza dello stile più matura e sofisticata. Non si tratta solo di seguire le tendenze, ma di abbracciare la propria personalità e sentirsi a proprio agio. Il segreto? Puntare su capi che valorizzino la silhouette con classe, senza rinunciare a dettagli ricercati. Tessuti preziosi, tagli sartoriali e colori sofisticati possono fare la differenza. Abbiamo selezionato per te 5 outfit perfetti da sfoggiare se hai 50 anni e sei invitata a un matrimonio: ecco le proposte di alcuni dei migliori brand.

Abiti per invitata ad un matrimonio a 50 anni: la tuta con bolero

Partiamo con una proposta che unisce raffinatezza e contemporaneità: la tuta in flanella di Atelier Emé. Si tratta di un capo inedito per le cerimonie, ma perfetto per chi desidera esprimere una femminilità moderna senza rinunciare alla classe. Il corpino a top con scollo diritto valorizza le spalle e il décolleté, mentre i pantaloni diritti con piega stirata lungo la gamba slanciano la figura. L’elegante bolero, con collo a smoking e chiusura vis-à-vis con gemelli di perle pendenti, aggiunge quel tocco sofisticato che fa la differenza.

Questa tuta è ideale per donne con un fisico a rettangolo, in cui le spalle, il punto vita e i fianchi sono proporzionati. I pantaloni con pences donano alla silhouette un effetto slanciato, mentre il bolero aggiunge struttura. Come accessori scegli un paio di sandali con tacco in raso o pelle, preferibilmente in tonalità neutre come il nude o il cipria, per allungare visivamente la figura. Completa l’outfit con una clutch rigida con dettagli metallici e orecchini pendenti in perle.

L’abito lungo in raso

La collezione Archive di Twinset ha creato un abito lungo in raso di viscosa che è pura poesia. La texture serica del tessuto riflette la luce, regalando un’aura eterea. Il colletto strutturato, le maniche lunghe e i polsi con spacchi chiusi da bottoni logati sono dettagli sartoriali che conferiscono all’abito un’aria senza tempo. La chiusura in vita con nastro in raso segna delicatamente il punto vita, mentre la linea fitted valorizza le curve con grazia.

Questo abito è perfetto per chi ha un fisico a clessidra, con punto vita definito e forme morbide: la cintura in vita e il taglio fitted sottolineano con eleganza le curve. Abbina l’abito a décolleté in raso color avorio o oro chiaro per una scelta classica, oppure opta per sandali gioiello se il matrimonio si tiene di sera. Una pochette scintillante e una collana a catena in oro sottile saranno perfette per aggiungere un tocco prezioso senza appesantire l’insieme.

L’abito romantico per l’invitata a un matrimonio di 50 anni

L’abito A-line in chiffon rosa di Nicole Milano è la quintessenza del romanticismo. Lo scollo a V allunga il collo e valorizza il décolleté senza esagerare, mentre la cintura sul girovita definisce delicatamente la figura. Le maniche ad angelo creano un effetto fluido e leggero che dona movimento all’insieme, rendendolo perfetto per una cerimonia estiva o primaverile.

L’abito è ideale per chi ha un fisico a pera o a triangolo invertito. La gonna A-line scivola sui fianchi, bilanciando le proporzioni, mentre lo scollo a V e le maniche ad angelo aggiungono volume nella parte superiore, riequilibrando la silhouette. Gli accessori da abbinare? Un paio di sandali in oro rosa o argento con tacco medio, per un look sofisticato ma comodo. Completa con una clutch satinata e orecchini chandelier per un tocco glamour. Un bracciale rigido in argento o oro rosa sarà l’ideale per impreziosire l’insieme.

L’abito sirena in crêpe

Se vuoi puntare su un look che metta in risalto la silhouette, nella collezione Pronovias di abiti da cerimonia per le invitate ad un matrimonio c’è l’abito stile sirena in crêpe. Con la sua linea aderente e le maniche lunghe questo modello esprime sensualità e classe in un equilibrio perfetto. Il crêpe è un tessuto che avvolge la figura senza costringerla, e la linea sirena aggiunge un tocco drammatico e affascinante. È ideale per chi ha un fisico a clessidra o rettangolo: il taglio aderente enfatizza le forme, mentre il crêpe e le maniche lunghe bilanciano la figura, donando un aspetto sofisticato.

Come scarpe scegli delle décolleté a punta in vernice nera o nude, a seconda del colore dell’abito. Una clutch rigida in tonalità metalliche e orecchini pendenti con pietre trasparenti o colorate aggiungeranno quel pizzico di glamour necessario.

L’abito midi verde in chiffon

Chi preferisce un look più fresco ma sempre sofisticato può scegliere il vestito midi in chiffon verde a spina di pesce di Asos Design. La sua texture leggermente plissettata e il taglio midi lo rendono adatto a matrimoni diurni. Le maniche svasate e l’allacciatura sul retro aggiungono un tocco di originalità senza eccessi. Questo abito è perfetto per chi ha un fisico a mela o rettangolo: la linea morbida scivola sul corpo senza segnare, mentre il punto vita definito e le maniche svasate aggiungono movimento e bilanciano le proporzioni.

Completa l’outfit con sandali dorati o in pelle nude, e scegli una clutch minimalista, magari in paglia intrecciata o in un tono neutro per restare in linea con l’effetto leggero e arioso del vestito. Un paio di orecchini a cerchio sottili e un braccialetto delicato in oro renderanno il look chic, ma mai eccessivo.