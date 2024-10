Lo smalto nero è un grande classico che non passa mai di moda. Esprime sicurezza e stile, e si adatta a ogni occasione e incarnato. Ecco 7 smalti neri da provare subito.

Il nero, da sempre considerato un “non-colore”, è una nuance speciale che evoca potere, controllo e autorità. Quando si traduce nel mondo della manicure, lo smalto nero diventa un simbolo di fiducia e sicurezza in sé stesse. Non a caso, la tendenza delle unghie nere sta riscuotendo un enorme successo, soprattutto sulle piattaforme social come Instagram e TikTok dove spopola l’hashtag #BlackNailTheory, che coinvolge non solo la Gen Z, ma anche i Millennials.

Secondo la #BlackNailTheory, le unghie nere comunicano una forza silenziosa e intramontabile. Infatti lo smalto nero resta saldamente tra i colori di tendenza per le unghie per l’autunno inverno 2024-25. La chiave del successo delle black nails? Un nero assoluto, pieno e neutro, che si adatta perfettamente a ogni incarnato e tipo di pelle. Da evitare le variazioni come il nero antracite, il grigio scuro o il blu notte: la tendenza richiede un nero puro, capace di essere un passepartout per ogni occasione e tono di pelle. Il risultato è una manicure classica e audace al contempo, che trascende le mode, e il nero è un colore di smalto che si abbina con tutto e si adatta a qualsiasi stile.

Smalto nero, come realizzare una manicure perfetta

Per ottenere una manicure nera impeccabile, bisogna partire dalla preparazione delle unghie. Il base coat è fondamentale per proteggere l’unghia dalle macchie che possono essere causate dal colore scuro. Questo passaggio non solo previene discromie, ma crea una superficie liscia, indispensabile per una stesura uniforme dello smalto. Con il nero, due passate sono essenziali per ottenere un colore pieno e profondo. Un altro accorgimento importante è prestare particolare attenzione ai bordi dell’unghia e alle cuticole: le sbavature sono molto visibili con tonalità scure, per cui la precisione è fondamentale.

Una volta steso lo smalto, il top coat sigilla il colore e aggiunge una finitura lucida o opaca a seconda dell’effetto desiderato. Il top coat lucido dona un aspetto specchiato, mentre quello opaco regala un tocco più moderno e di tendenza. Le unghie nere si sposano perfettamente con qualsiasi forma, dalle più classiche come le unghie squadrate o squoval, fino a quelle più allungate e appuntite. Anche se lo smalto nero è perfetto soprattutto per una manicure glamour sulle unghie corte.

Smalto nero, 7 tra i migliori prodotti

Se sei pronta a immergerti nella tendenza dello smalto nero, ecco una selezione di 7 tra i migliori prodotti per una manicure impeccabile. Come ricordiamo sempre, questa non è una classifica, ma un elenco.

1. Chanel Le Vernis nuance Le Diable en Chanel

Uno smalto di lusso che combina protezione e bellezza in un unico prodotto. La formula di Chanel Le Vernis è arricchita con eco-ceramidi di camelia, un ingrediente naturale che rinforza e nutre le unghie.

La sua texture cremosa e il pennello piatto garantiscono un’applicazione precisa e senza imperfezioni, per un nero profondo e ultra-brillante. Questo smalto è l’ideale per una manicure eleganta e a lunga durata.

2. Dior Vernis n° 902 Pied-de-Poule

Lo smalto nero Dior nella nuance n° 902 Pied-de-Poule ha una formula arricchita con estratti di peonia e pistacchio, che nutrono e proteggono le unghie. Il risultato è un colore intenso, lucido e a lunga durata.

Grazie al pennello ergonomico, l’applicazione è facile e uniforme, garantendo una finitura effetto gel senza dover ricorrere a lampade UV. Perfetto per chi desidera un look sofisticato con una manicure duratura.

3. OPI Infinite Shine Black Onyx

Se cerchi uno smalto a lunga tenuta OPI Infinite Shine è la scelta giusta. Questo smalto nero promette una durata fino a 11 giorni, con un effetto gel brillante che non sbiadisce.

Facile da applicare e rimuovere dura come un semipermanente ma non richiede lampade UV e garantisce un colore pieno e vibrante. Un classico intramontabile per chi ama la semplicità e l’eleganza del nero.

4. Collistar n. 313 Nero Intenso

Lo smalto Collistar è formulato per offrire una lunga tenuta e un effetto gel brillante. Arricchito con un estratto di alga rossa, questo smalto nella nuance n. 313 Nero Intenso oltre a donare un colore pieno contribuisce anche alla salute delle unghie, migliorandone la resistenza e favorendo la crescita.

Il pennello plant-based garantisce un’applicazione uniforme e precisa, evitando sbavature. Collistar è perfetto per chi desidera una manicure professionale a casa.

5. Pupa Vamp! Smalto Profumato Effetto Gel

Pupa Vamp! offre un’esperienza sensoriale unica: la nuance n° 305 Rock Black non è solo uno smalto nero ad effetto gel, ma in più anche delicatamente profumato. La texture plumping dona un finish tridimensionale, volumizzando le unghie con un colore lucido e resistente.

Il profumo si attiva una volta asciutto, per un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. L’applicatore a ventaglio facilita la stesura, garantendo una copertura omogenea.

6. Kiko Milano n° 45 Nero

Kiko Milano propone uno smalto nero ad asciugatura rapida, perfetto per chi è sempre di corsa. La sua formula garantisce un colore brillante e intenso in pochi secondi, con una texture fluida che permette un’applicazione facile e precisa.

Il pennello maxi consente una stesura uniforme senza striature, mentre il packaging compatto lo rende ideale per essere portato sempre con sé.

7. Il mini smalto nero di Mavala

Nella sua collezione Minicolors, Mavala offre il N° 48 Black, uno smalto nero in formato mini, perfetto per evitare sprechi. La sua formula assicura un colore pieno e duraturo. Il formato compatto lo rende pratico e comodo da portare ovunque, garantendo una manicure perfetta in ogni momento. Un’opzione versatile per chi desidera qualità e praticità.

Che tu preferisca un finish lucido o opaco, o che voglia provare smalti arricchiti con ingredienti nutrienti, come vedi le opzioni sono tantissime. Con i giusti prodotti e una manicure ben curata lo smalto nero diventa un alleato di bellezza irresistibile, capace di esprimere forza, eleganza e audacia.