Sixpm, chi è il marito di Rose Villain: così è nato l’amore

Rose Villain e Sixpm: una storia d’amore e musica che conquista Sanremo 2024. Ecco chi è il marito della cantante.

La storia di Rose Villain e Sixpm, al secolo Rosa Luini e Andrea Ferrara, è una di quelle narrazioni che sembrano scritte dalle stelle. Incontratisi a New York, la città che non dorme mai, hanno da subito intrecciato le loro vite tanto sul piano personale quanto su quello professionale, creando un legame indissolubile che li ha portati a non separarsi mai più.

La loro unione è stata suggellata dal matrimonio nel 2022, celebrato in una cerimonia intima a Brooklyn, e da allora condividono ogni aspetto della loro vita, mantenendo però un riserbo quasi assoluto sul loro privato, eccezion fatta per rare e significative esternazioni pubbliche. Tra queste, le parole di Sixpm che, in occasione dell’uscita dell’album Radio Gotham, ha dichiarato di essersi innamorato prima dell’artista che di Rosa, e in seguito, descrivendola come un angelo in occasione delle loro nozze.

Tutto sul marito di Rose Villain

Sixpm, nato nel 1988 e originario di Napoli, ha attraversato una significativa evoluzione professionale che lo ha portato a lasciare l’Italia per gli Stati Uniti, dove ha continuato a produrre musica per alcuni dei nomi più noti della scena musicale italiana, tra cui Marracash, Fedez, Salmo, ma anche artisti come Arisa, Lorenzo Fragola e Benji & Fede. La sua abilità come produttore è stata riconosciuta anche da Jovanotti, per il quale ha rivisitato il brano “I love you baby”, originariamente prodotto da Rick Rubin, trasformandolo in un successo.

Questa capacità di reinterpretare e innovare lo ha portato a collaborare con artisti del calibro di Elisa e a ricoprire la direzione artistica di progetti importanti come “Io non ho paura” di Ernia. La sua carriera ha preso il volo grazie alla fiducia di Ghali, che lo ha introdotto nella scena musicale, permettendogli di esplorare nuovi orizzonti artistici.

La collaborazione con la moglie Rose Villain rappresenta un capitolo fondamentale nella vita di Sixpm. La cantante, che ha iniziato la sua carriera musicale cantando in inglese durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, ha trovato in lui non solo un compagno di vita ma anche un rigoroso collaboratore professionale. La loro sinergia ha dato vita a Click Boom!, il brano che Rose porta sul palco di Sanremo 2024, un pezzo che parla della tossicità nelle relazioni, scritto a quattro mani dalla coppia.

Questo progetto è il frutto di un lavoro intenso e di una profonda comprensione reciproca, sia a livello personale che artistico. Rose Villain, con la sua partecipazione a Sanremo, non cerca l’approvazione universale, ma aspira a che il suo messaggio sia compreso, anche solo da una parte del pubblico. La loro storia, fatta di amore, musica e complicità, è un esempio di come le relazioni possano essere al tempo stesso fonte di ispirazione e di sfida, illuminando i lati più oscuri dell’amore con la luce della creatività.