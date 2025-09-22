Simona Ventura, quanto guadagnerà alla conduzione del Grande Fratello? Se prendesse anche solo la metà di Signorini, la cifra sarebbe da pelle d’oca

Simona Ventura è pronta a ripartire. Una nuova affascinante avventura televisiva attende la conduttrice di Bentivoglio. E l’attesa sale… di giorno in giorno.

Occorre pazientare ancora qualche giorno in attesa del suo ritorno in tv in grande stile. Da cavallo di razza qual è Simona Ventura ha ponderato ben bene questo suo riaffacciarsi sul piccolo schermo. Negli ultimi tempi l’avevamo vista, ed ammirata, come ospite del tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

E chissà che non siano state quelle scintillanti comparsate dal grande amico savonese a far frullare in testa a coloro che contano l’idea di rilanciare alla grande la conduttrice emiliana. Detto fatto. E mentre le prime foglie gialle iniziano a staccarsi dagli alberi e a planare tristemente a terra confermandoci come l’autunno sia ormai alle porte, alle porte è anche la grande stagione televisiva autunnale con il Grande Fratello NIP, condotto da Simona Ventura.

La prima puntata del Grande Fratello NIP andrà in onda il prossimo 29 settembre. Ovviamente sarà la rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, ad ospitare lo show che avrà inizio alle ore 21,20 nonché su Mediaset Infinity in contemporanea streaming. Cresce l’attesa e la curiosità. Fioccano le indiscrezioni attorno al grande occhio che tutto scruta. In un’intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Simona Ventura ha anticipato ‘qualcosina’:

“Per quanto riguarda gli opinionisti, ci sono già alcuni nomi in lista che stiamo ancora vagliando e valutando“. Saranno quattro o forse soltanto uno. Magari Veronica Gentili, recente conduttrice de L’Isola dei famosi 2025, che ha visto Simona Ventura nelle vesti di opinionista, che potrebbe ricambiare il favore indossando questa volta lei stessa le vesti di opinionista lasciando la conduzione all’amica e collega. A breve si attendono le comunicazioni ufficiali.

Il ritorno economico di Simona Ventura al Grande Fratello NIP

Indiscrezioni volteggiano nell’aere toccando tutti gli argomenti, dai possibili concorrenti a coloro che potrebbero essere scelti come opinionisti. Gira che ti rigira, però, la domanda cruciale è sempre la stessa e verte sul compenso della conduttrice del Grande Fratello NIP. Quanto guadagnerà Simona Ventura?

Il giornalista Nicola Parpiglia ha provato a lanciare l’amo riguardo i presunti guadagni del conduttore del Grande Fratello. Alfonso Signorini, da quando il direttore editoriale della rivista settimanale Chi ne è diventato il conduttore, ovvero dal 2020. Secondo quanto risulta a Nicola Parpiglia il compenso riconosciuto al conduttore per ogni puntata del reality sarebbe stato pari a 22mila euro.

Considerato poi che le puntate del Grande Fratello condotte da Alfonso Signorini sono state, fino a questo momento, 247, ecco venir fuori la considerevole cifra di circa 5,5 milioni di euro. E Simona Ventura? Per la conduttrice emiliana il compenso riconosciuto per ciascuna puntata non dovrebbe distaccarsi troppo da quanto percepito da Alfonso Signorini.

I cavalli di razza come Simona Ventura costano cari, soprattutto in un momento in cui sembrano clamorosamente scarseggiare.