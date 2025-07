“Serie sospesa”: dramma in Rai per la fiction più amata, la decisione che fa infuriare tutti

La televisione e la stanza dei bottoni dove tutto si analizza, tutto si valuta. Dove si fanno i conti con ogni sorta di numeri che possono portare a decisioni sgradite.

Ciò che è presente, e ben visibile, sui nostri teleschermi H24 e che ha i volti, più o meno noti, di conduttrici e conduttori è soltanto una parte di quel macrocosmo che solitamente viene chiamato ‘televisione’.

Un mondo dove convivono, fianco a fianco, le figure professionali più diverse. Insieme, ciascuno nel suo ambito specifico, colleziona una parte del prodotto che poi andrà in onda. Una sorta di puzzle dove ogni tessera è un ‘qualificato’ prodotto che si andrà poi ad unire, il più delle volte perfettamente, alle altre.

I prodotti progettati, poi portati a termine, andranno in onda e dovranno passare al giudizio dei telespettatori. A quel punto conteranno i numeri, i dati di ascolto che sanciranno il successo, o meno, di un programma e la sua durata.

Numeri, dati che vengono analizzati dai dirigenti e capi struttura che ne dovranno poi trarre le dovute conclusioni. Valutazioni spesso non facili da fare poiché non sempre sono soltanto i dati di ascolto a decidere il destino di una produzione. A volte c’è anche dell’altro a spingere verso impopolari decisioni.

L’imprevisto stop ad una fiction ‘cult’

La fiction ha conquistato negli anni intere generazioni, basti vedere come, e quanto, Rai e Mediaset, investono nel genere. Proprio riguardo ad una delle serie più amate degli ultimi anni la televisione pubblica ha preso una decisione che scontenterà milioni di abbonati.

Il suo debutto televisivo è datato 2016 e fino ad oggi ha dato vita a sei serie di grande successo su Rai 2. E’ arrivato il momento, però, in cui la fiction di successo, Rocco Schiavone, dovrà, forzatamente, prendersi un po’ di riposo. Nonostante gli ascolti, nonostante la sempre positiva critica.

La motivazione di tale decisione da parte dei vertici di Viale Mazzini è stata anticipata da TvBlog ed è da ritrovarsi negli elevati costi di produzione della serie. La Rai ha deciso di distribuire diversamente parte del proprio budget mettendolo a disposizione di altre produzioni.

A confermarlo è lo stesso ‘creatore’ di Rocco Schivatone, Antonio Manzini: “Non si tratta di conflitti o mancanza d’idee per nuove storie, ma di una questione pratica: il budget necessario per realizzare ogni stagione è molto alto”. Non si tratta, però, di uno stop definitivo.

“Meglio rallentare i tempi piuttosto che trasformare questa serie unica in qualcosa di simile a una soap opera standardizzata e meno curata nei dettagli narrativi e visivi“, ha concluso l’autore del vicequestore più amato d’Italia.

Nel 2026 Rocco Schiavone compirà 10 anni. Sarà il momento giusto per rivederlo sui nostri teleschermi?