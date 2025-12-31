Se stai assumendo farmaci fai molta attenzione a questo frutto – CheDonna.it

Se sei uno dei tanti italiani che sta assumendo dei farmaci fai molta attenzione a questo frutto perché può interferire pericolosamente e crearti non pochi problemi

È noto a tutti ad esempio che i farmaci e l’alcool non vanno d’accordo e che quando sei in cura è cosa buona e giusta evitare di bere alcolici.

Una cosa un po’ meno nota è che ci sono anche altri alimenti che devono essere evitati, alcuni dei quali addirittura vengono assunti proprio perché si crede che possano farci bene in un periodo in cui magari non siamo propriamente in forma, ad esempio la frutta. In effetti l’alimento di cui vi vogliamo parlare e a cui dovrete prestare attenzione è un frutto.

Il pompelmo e la sua interazione con i farmaci: fate bene attenzione

In poche parole, il pompelmo contiene composti chiamati furanocumarine che bloccano un enzima intestinale chiamato CYP3A4. “Questo enzima scompone molti farmaci prima che entrino nel flusso sanguigno”, spiega Jobby John, dottore in farmacia , CEO e fondatore di Nimbus Healthcare . “Quando mangi pompelmo, stai abbassando la guardia quindi il tuo corpo ne riceve più del previsto”.

Inoltre, la dottoressa Sarah Oreck, psichiatra e terapeuta specializzata in problemi riproduttivi, aggiunge che il pompelmo può anche inibire i trasportatori di farmaci nell’intestino che contribuiscono all’assorbimento dei farmaci. “Questo significa che alcuni farmaci potrebbero non funzionare altrettanto bene perché ne entra meno nell’organismo”, afferma. “Quindi, a seconda del farmaco specifico, il pompelmo può aumentare o diminuire eccessivamente i livelli di questi farmaci”.

Ad esempio, secondo Sarah E. Wheeler, dottoressa in farmacia e professoressa associata presso la Facoltà di Farmacia della VCU, consumare pompelmo durante l’assunzione di una statina che interagisce con il farmaco potrebbe aumentare il rischio di effetti collaterali associati alle statine, come dolori muscolari o, nei casi più gravi, danni muscolari e insufficienza renale causati da un eccesso di farmaco nel sangue. “Se il farmaco che interagisce con il farmaco è un farmaco per la pressione sanguigna, il sintomo principale dell’interazione sarebbe un calo eccessivo della pressione sanguigna”.

Quali farmaci interagiscono con il pompelmo?

I ricercatori hanno identificato più di 85 farmaci che interagiscono negativamente con il pompelmo. Tra i più comuni figurano:

Statine che abbassano il colesterolo (come Lipitor o Zocor)

Farmaci per la pressione sanguigna (in particolare i bloccanti dei canali del calcio)

Farmaci ansiolitici (come Buspar)

Farmaci per la disfunzione erettile (come Viagra o Cialis)

Immunosoppressori utilizzati per condizioni come la cura post-trapianto

Alcuni farmaci antidolorifici e antistaminici

“Non tutti i farmaci di questi gruppi sono interessati”, spiega Adam Gardner, dottore in farmacia, farmacista e direttore operativo di TelyRx . “L’interazione è specifica per alcuni farmaci, non per intere classi di farmaci. Se si inizia una nuova prescrizione, la regola più sicura è chiedere sempre al farmacista se il pompelmo rappresenta un rischio.” È inoltre importante tenere presente che il pompelmo non interagisce solo con i farmaci da prescrizione, ma può interagire anche con i farmaci da banco.

“Ad esempio, il pompelmo può interagire con il farmaco antiallergico da banco fexofenadina (Allegra)”, afferma Wheeler. “Interagisce attraverso un meccanismo diverso, con conseguente minore assorbimento del farmaco e, in questi casi, si potrebbe avere la sensazione che il farmaco non funzioni bene come di solito, perché ne è presente una quantità minore nel flusso sanguigno”.

Secondo Wheeler, anche una piccola quantità di pompelmo può causare un’interazione farmacologica problematica in molti casi. “Le interazioni tra pompelmo e farmaci possono verificarsi entro 30 minuti e durare fino a tre giorni dopo il consumo di un singolo pompelmo o di 200 ml (meno di una tazza) di succo di pompelmo”, afferma Wheeler. “L’entità e la gravità dell’interazione variano in base alla quantità di enzima CYP3A4 presente in ogni persona, al tipo e alla quantità di pompelmo consumato e al farmaco interessato”.

Per le persone che assumono un farmaco che interagisce con il pompelmo, l’opzione più sicura è evitare del tutto di mangiare e bere pompelmo e il suo succo. “La maggior parte degli agrumi non causa questa interazione, ma quelli che contengono questi composti, tra cui le arance di Siviglia (che vengono utilizzate nella marmellata ma non nel succo d’arancia), possono avere un effetto simile.”