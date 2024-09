Rai, Antonella Clerici sorprende il pubblico: in arrivo due grandi novità

Dal ritorno dalle vacanze, Antonella Clerici accoglie subito il pubblico Rai con due grandi sorprese: una gioia infinita.

Al via la nuova edizione dell’amatissimo cooking show È Sempre Mezzogiorno. La conduttrice è rientrata dalla lunga villeggiatura, in compagnia della sua famiglia, ora è carica per ricominciare affrontando l’inizio del mese di settembre, abitualmente ostico. L’esordio il 9 settembre e già la prima puntata chiacchieratissima con un picco di ascolti notevole grazie ai numerosi cambiamenti confermati, finora oggetto delle indiscrezioni susseguitesi in queste ultime settimane. Tuttavia, ancora grandi sorprese svelate proprio da Antonella Clerici.

Infatti la raggiante ‘regina dei fornelli’ sa come stupire i suoi fedelissimi telespettatori, assicurando loro bellissime novità. Difatti è un vulcano di idee, sempre in movimento. L’azienda di Roberto Sergio non può fare a meno di lei essendo un pilastro del primo canale. I fan adorano questo lato giocosamente misterioso della dolce star della tv, lanciando piccolo sfide al pubblico affinché quest’ultimo provi a indovinare. Ma la resa è giunta e dunque la bionda presentatrice ‘costretta’ a svelarsi.

Rai, Antonella Clerici stupisce tutti: in arrivo importanti novità

Grido di felicità: Antonella Clerici è tornata. Diversi aspettavano il suo ritorno sul piccolo schermo poiché, si sa, il ‘mezzogiorno’ senza di lei non ha lo stesso sapore. Una festa meravigliosa, condita da tante risate e leccornie prelibate, con uno scenario dall’impatto straordinario, rappresentante l’iconico boschetto abitato da simpatici animaletti. Tuttavia non è finita qui perché si attendono due new entry all’interno del programma tv che, sicuramente, conquisteranno al primo colpo.

Presenza fissa a È Sempre Mezzogiorno la componente ludica, permettendo così al pubblico di giocare con la padrona di casa. Famosissimo è quel passatempo che consiste nell’indovinare le foglioline della chioma di un albero. Premio in palio un buono spesa da € 1000. Nel corso delle puntate torneranno anche Pentola o Dispensa, un altro gioco che simboleggia la trasmissione: la regola prevede di indovinare gli ingredienti della singola ricetta proposta.

Un gradito ritorno anche I Cinque Indizi: il fine mira a trovare la parola corretta a seguito degli indizi, giustappunto, dichiarati nel corso della puntata stessa. I due unici divertimenti che lasceranno lo show – tuttavia mai dire mai – sono i seguenti: La Ruota del Bosco e Il Gioco delle Cloche. In luogo di essi arriveranno altrettante novità: La Ricetta del Mezzogiorno e Cassetto o Scherzetto. Nomi interessanti per attirare di più gli adorati spettatori.

Nel primo caso si tratta di indovinare la ricetta, tra le tre mostrate in grafica, scegliendo quella che si ritiene corretta preparata dallo Chef in studio. In palio un omaggio spesa da € 150. Nel secondo caso, invece, si tratta nell’intuire correttamente la collocazione del singolo buono o una pluralità di buoni celati in un complesso da 4 cassetti. In palio un cadeau per una spesa da € 1000. Non ci annoia da Antonella Clerici, vivendo momenti di assoluta spensieratezza.