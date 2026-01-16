Questa strada è stata appena nominata la più cool del mondo ed è piena di arte, vita e ottimo cibo

Per il 2026 abbiamo già la strada più cool del mondo, prendetela in considerazione se state valutando i vostri viaggi di quest’anno

Ciò che è “cool” è sempre soggettivo, ma quando si tratta di viaggi, alcuni trendsetter tendono ad azzeccarlo. Entrano in gioco i travel editor e gli esperti locali.

Ogni anno, Time Out classifica le strade più cool del mondo intervistando la sua rete globale di redattori e abitanti del posto, chiedendo loro di nominare la strada che meglio cattura lo spirito della loro città. Queste scelte vengono poi valutate in base a criteri come cibo, bevande, cultura, vita notturna e comunità. E quest’anno, Travel + Leisure e Time Out sono allineati su un punto in particolare.

La strada più cool del mondo per il 2026

A novembre, Time Out ha nominato Rua do Senado a Rio de Janeiro come la via più cool del mondo per il 2026. Come ha spiegato il team, ha vinto grazie alla sua “eccellente offerta gastronomica, all’arte e alla cultura affascinanti e, in generale, al fatto di essere molto divertente”.

La direttrice di Time Out Rio de Janeiro, Lívia Breves, ha indicato luoghi imperdibili come il ristorante Lilia dello chef Lucio Vieira e il suo bar gemello, Labuta, oltre a fare shopping all’Ateliê Bonifácio o ballare al Solar dos Abacaxis, e persino qualche sessione di samba il sabato all’Armazém Senado. C’è anche il Mercado Central, che aprirà presto, con oltre 40 opzioni di ristorazione e shopping.

“Il Brasile, il quinto paese più grande al mondo per superficie, con 213 milioni di persone che abitano il suo territorio vasto e variegato, è la nostra destinazione dell’anno. Non vedo l’ora che tu ne esplori ogni angolo e ne assapori ogni consistenza, vista, odore e atmosfera”, ha dichiarato Jacqui Gifford, caporedattrice di T+L.

“Il mondo della ristorazione è in fermento, soprattutto in città dinamiche come San Paolo e nella poco conosciuta Belém, dove le tradizioni indigene stanno plasmando la scena. Il bacino amazzonico è uno dei luoghi più selvaggi e preziosi del mondo. Le spiagge sono spettacolari in luoghi come Itacaré, dove la cultura del surf è autentica, cruda, senza pretese. Non è forse questo che molti di noi desiderano da una vacanza in questi giorni?”. Se avevate quindi una mezza idea di fare un viaggio in Brasile, noi vi abbiamo dato la motivazione definitiva e avrete modo di vedere, vivere e gustare non solo questa via ma ogni straordinaria proposta di questo luogo magico.