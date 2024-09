Ci sono dei validi modi per pulire il monitor del computer. Occorre, infatti, prestare attenzione a ciò che si utilizza per non danneggiarlo.

I computer sono, ormai, parte integrante della nostra vita. Che si tratti di PC o di laptop – ovvero, di computer fissi o di computer portatili – entrambi hanno bisogno di una corretta pulizia (che non sia soltanto quella software). Questo per poter sfruttare al meglio il computer e far sì che duri il più a lungo possibile.

Con il passare del tempo, infatti, sia la polvere che le macchie o le impronte digitali possono risultare un problema per lo schermo, contribuendo a peggiorare la nostra esperienza visiva. Ovviamente, è anche una questione di igiene. Scopriamo come pulire il monitor del computer, quali sono i segreti per una pulizia perfetta e uno schermo brillante.

Come pulire lo schermo del PC senza rovinarlo

La prima cosa da chiedersi è come pulire lo schermo del PC senza rovinarlo. Prima di tutto, è importante evitare l’utilizzo di sostanze corrosive, come detergenti a base di ammoniaca o simili. È, infatti, fondamentale – ad esempio – non pulire lo schermo del PC con alcool. Queste sostanze potrebbero danneggiare il monitor, rimuovendo il rivestimento antiriflesso.

Da bandire anche i tovaglioli ci carta per la loro abrasività, ma anche la semplice t-shirt. Entrambi potrebbero, infatti, graffiare la superficie. Anche per quanto riguarda la vendita di prodotti spray per pulire lo schermo del PC, è consigliabile leggere le etichette e non esagerare con la quantità. Il consiglio è quello di spruzzare semplicemente qualche goccia.

Come pulire lo schermo del PC opaco dalle ditate e dalla polvere

Ma come pulire lo schermo del PC opaco dalle ditate e dalla polvere, quindi? Per farlo in modo efficace e sicuro, l’ideale è utilizzare un panno in microfibra – pulito, ovviamente – da passare sullo schermo, facendo la minor pressione possibile.

Per un ulteriore aiuto, è possibile utilizzare una bomboletta di aria compressa o un piccolo aspirapolvere. Per i casi più ostinati, è possibile pulire lo schermo del PC con acqua distillata per il 50% e aceto bianco per l’altro 50% (ingrediente che ci fa dire addio anche al ferro da stiro). Basterà inumidire leggermente il panno in microfibra e pulire, delicatamente, la superficie interessata. Ricordate sempre di non spruzzare mai qualunque liquido direttamente sullo schermo, perché potrebbe danneggiarsi seriamente.