Come pulire la giacca in pelle: idee e consigli per non rovinarla

Ci sono rimedi naturali perfetti per la pulizia di un capo delicato come la giacca in pelle. Questa va, infatti, pulita attentamente.

Capo di abbigliamento intramontabile, la giacca in pelle è presente nel guardaroba di molte donne. Elegante, di stile e resistente, necessita di cure adeguate per essere preservata. Si tratta di un materiale robusto, ma è anche vero che la giacca in pelle è sensibile a polvere e macchie.

È, quindi, necessario utilizzare i metodi giusti per la sua pulizia. Scopriamo come pulire la giacca in pelle, le idee e i consigli per non rovinarla e preservarla nel tempo.

Pulire la giacca in pelle con latte detergente, aceto bianco, bicarbonato o sapone

Premettendo che in vendita ci sono diversi prodotti che – per la loro formulazione – sono indicati per la pulizia delle giacche in pelle, è comunque possibile ricorrere ad alcuni rimedi naturali in casa. Prima di tutto, togliete la polvere sulla giacca con un panno morbido, a cui aggiungere acqua e un po’ di sapone neutro. In un recipiente, versate acqua e sapone neutro e, aiutandovi con un panno morbido da immergere, pulite tutta la superficie della giacca senza immergerla. Il panno deve essere ben strizzato e il tutto va, poi, risciacquato con un panno inumidito di sola acqua, proseguendo con altri panni asciutti per un’asciugatura perfetta.

Si può utilizzare anche il latte detergente, applicandolo con un panno umido che andrà passato sulle macchie, sugli aloni e sulla superficie da pulire. Anche in questo caso, concludete con un panno inumidito di sola acqua e poi asciutto per il risciacquo e l’asciugatura.

Come lavare il giubbotto di pelle in presenza di sudore? Come pulire una giacca di pelle macchiata? Vi basterà usare l’aceto bianco, creando una pasta con bicarbonato di sodio da applicare sulle zone da trattare con un panno morbido. L’azione abrasiva, infatti, aiuterà a rimuovere macchie e sudore.

Lavare il giubbotto di pelle in lavatrice o a mano?

Come lavare le giacche a casa? È bene specificare che – a differenza di una giacca di jeans – la giacca in pelle non va mai lavata in lavatrice e neanche a mano. In ogni caso, leggete sempre l’etichetta, dove si troveranno le indicazioni esatte. Se decidete di ricorrere a un prodotto adatto alla pulizia della pelle, ricordate di evitare sostanze chimiche aggressive come alcool, candeggina o solventi: meglio, infatti, spray o creme specifiche per la pelle.

Infine, per preservare la durata della giacca di pelle, tenetela lontana da fonti di calore e conservatela in un luogo ventilato e asciutto.