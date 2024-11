Regala un’emozione con i profumi da uomo in offerta su Notino. Le migliori marche a prezzi speciali, per un Natale indimenticabile!

Il Black Friday è in arrivo ed è il momento migliore per acquistare i regali di Natale a prezzi vantaggiosi. Il beauty reseller, nato oltre 20 anni fa nella Repubblica Ceca, è il più grande e-shop di profumi e cosmetici in Europa. Con le promozioni del Black Friday e le offerte durante tutto l’anno, su Notino puoi trovare profumi di alta qualità e tanti prodotti a prezzi convenienti. Tra questi anche diversi calendari dell’Avvento beauty per te o per fare un regalo di Natale a una donna importante della tua vita. Sarà sicuramente super gradito!

Quest’anno Notino propone una vasta selezione di profumi da uomo con sconti imperdibili. Un’occasione ideale per trovare il regalo perfetto per lui! Dai classici senza tempo ai profumi uomo di tendenza, sull’e-shop trovi prezzi scontati che rendono accessibili le fragranze più amate e ricercate. Ecco alcuni dei profumi maschili da regalare a Natale attualmente in offerta su Notino.

Profumi uomo in offerta su Notino: MYSLF Le Parfum

Yves Saint Laurent MYSLF Le Parfum è un profumo che unisce la delicatezza floreale alla potenza legnosa, interpretando la mascolinità moderna in modo unico. La fragranza si apre con note vivaci e speziate di pepe nero, seguite da un cuore di fiori d’arancio tunisini, che aggiunge un tocco di freschezza ed eleganza.

Il fondo è composto da vaniglia-bourbon, ambra grigia e accordi legnosi, che conferiscono al profumo profondità e raffinatezza. Lanciato nel 2024, questo profumo è perfetto per gli uomini che desiderano esprimere la propria autenticità e sicurezza. Il flacone, realizzato in vetro riciclato, sottolinea l’impegno di YSL verso la sostenibilità.

Versace Eros, uno dei profumi più iconici in sconto su Notino

Versace Eros EDP è una fragranza legnosa e orientale, pensata per esaltare la virilità con il suo carattere inebriante e sensuale. Le note di apertura sono frizzanti e fresche, con limone italiano, mandarino, menta e mela candita che introducono la composizione. A seguire, la vaniglia gourmet si mescola al geranio, alle fave di Tonka e all’ambroxan, creando un cuore dolce e aromatico.

Le note di fondo persistono a lungo sulla pelle grazie al legno di cedro, al sandalo, al patchouli e alla vaniglia. Questo profumo, nato nel 2012 dalla mano del profumiere Aurelien Guichard, si distingue per il flacone decorato con la Medusa, simbolo iconico della casa Versace, ed è adatto a chi cerca una fragranza versatile da indossare ogni giorno.

Bottega Veneta Pour Homme

Bottega Veneta Pour Homme è una fragranza che evoca una fuga rilassante nella natura incontaminata. Le note di testa includono un mix di bergamotto calabrese, pino siberiano e ginepro dei Balcani, che creano un’apertura fresca e balsamica. Il cuore si arricchisce di pepe giamaicano, salvia mediterranea e resina di abete, conferendo al profumo una profondità affascinante e avvolgente.

La coda della fragranza è dominata dal ladano, dal patchouli e dall’accordo di pelle, che dona una nota calda e maschile. Ideale per l’uomo carismatico, questo profumo è perfetto sia per il giorno sia per la sera, grazie alla sua eleganza intramontabile.

Profumi uomo, le occasioni su Notino: Tommy Hilfiger

Tommy di Tommy Hilfiger è una fragranza che cattura l’essenza dello stile di vita americano. Le note di testa includono bergamotto, pompelmo, menta e lavanda, creando una freschezza unica. A seguire, le note di cuore sono dominate da mele croccanti, rosa e mirtilli rossi, un omaggio al paesaggio americano. Infine, la fragranza si chiude con accordi di ambra, cotone e cactus, che donano una sensazione di leggerezza e raffinatezza.

Creata dai maestri profumieri Alberto Morillas e Annie Buzantian nel 1995, Tommy è un profumo perfetto per gli uomini che amano lo stile casual e dinamico, ideale per l’uso quotidiano in ogni stagione.

Issey Miyake L’Eau d’Issey Pour Homme

Issey Miyake L’Eau d’Issey Pour Homme è una fragranza legnosa e speziata che unisce freschezza e naturale eleganza. Il profumo si apre con l’aroma agrumato dello yuzu, seguito da note speziate di noce moscata e cannella, che costituiscono il cuore della composizione. Nel fondo, il legno di sandalo offre una base calda e persistente.

Creato nel 1994 da Jacques Cavallier, questo profumo rappresenta l’incontro perfetto tra la purezza dell’acqua e la solidità del cemento, un’armonia riflessa anche nel flacone dai toni grigio chiaro e scuro. L’Eau d’Issey è ideale per gli uomini che cercano una fragranza versatile e fresca, perfetta per ogni occasione.

Viktor & Rolf Spicebomb Extreme

Viktor & Rolf Spicebomb Extreme è una fragranza speziata e orientale, pensata per l’uomo dinamico e avventuroso. L’essenza di lavanda si intreccia con le note piccanti di cumino, cannella e zafferano, creando un’apertura maschile e decisa. Il tabacco, la vaniglia e il bourbon arricchiscono la composizione con una base calda e profonda, adatta soprattutto per i mesi freddi.

Lanciato nel 2015 come evoluzione del famoso Spicebomb, questo profumo si presenta in un flacone iconico a forma di granata, un omaggio all’intensità e alla passione della fragranza. Spicebomb Extreme è l’ideale per chi ama le fragranze decise e seducenti.

Oltre ai profumi da uomo presentati in questa selezione, da Notino trovi molte altre offerte, con fragranze adatte a tutti i gusti e preferenze. Grazie alla qualità dei prodotti e alle offerte imperdibili scegliere un profumo da uomo su Notino è un investimento sicuro per chi ama le fragranze ricercate e di alta qualità.