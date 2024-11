Se vuoi realizzare un contouring da professionista inizia dai pennelli giusti: in questa guida ti sveliamo quali devi scegliere per un risultato impeccabile.

Il contouring è diventato uno dei metodi preferiti nel make-up per scolpire e valorizzare i tratti del viso. Con l’uso di colori scuri e chiari applicati strategicamente si può creare un’illusione di maggiore definizione, evidenziando zigomi, affinando il naso e creando un effetto di lifting naturale. Ma per un contouring senza errori e per ottenere un risultato perfetto non basta scegliere i prodotti giusti: è fondamentale anche saper utilizzare i pennelli adeguati.

In questa guida ti spieghiamo tutti i segreti dei make-up artist sui pennelli per il contouring più indicati, sulle loro caratteristiche e su come usarli al meglio per ottenere un risultato impeccabile.

Contouring, come scegliere i pennelli giusti

La scelta dei pennelli dipende non solo dall’effetto desiderato, ma anche dal tipo di prodotto utilizzato: usi un contouring in crema o in polvere? I prodotti in crema infatti richiedono pennelli dalle setole più compatte, come il kabuki o il pennello a punta, per facilitare l’applicazione e la sfumatura del prodotto senza stacchi evidenti. Al contrario, le polveri possono essere applicate con pennelli più morbidi, come il duo fibre o il pennello a ventaglio, per ottenere un effetto leggero e diffuso.

Un altro fattore importante è realizzare il contouring in base alla forma del viso. Per un viso più tondeggiante, pennelli angolati o a punta possono essere utili per scolpire linee decise. Al contrario, per visi con lineamenti già marcati, usa pennelli per il contouring più morbidi per creare un effetto di ombreggiatura che non risulti eccessivo.

Pennelli angolati per contouring: definizione perfetta

Il pennello angolato è un classico intramontabile per il contouring. Caratterizzato da setole tagliate in diagonale, permette di seguire in modo naturale le curve del viso, adattandosi alla zona degli zigomi e della mascella. Grazie alla sua forma consente di applicare la polvere o il prodotto in crema in modo uniforme, senza eccessi.

Perché sceglierlo : ideale per chi cerca un contouring deciso e ben delineato. La forma angolata consente di scolpire il viso facilmente, creando linee precise e sfumature che possono essere adattate in base all’intensità desiderata.

: ideale per chi cerca un contouring deciso e ben delineato. La forma angolata consente di scolpire il viso facilmente, creando linee precise e sfumature che possono essere adattate in base all’intensità desiderata. Come utilizzarlo: preleva una piccola quantità di prodotto e applica seguendo la linea sotto gli zigomi, sfumando verso l’alto per sollevare otticamente il viso. Perfetto anche per definire la mascella e il perimetro della fronte.

Per un contouring delicato usa i pennelli a ventaglio

Il pennello a ventaglio è spesso sottovalutato nel mondo del contouring, ma può fare miracoli, specialmente per chi desidera un effetto naturale e sfumato. Questo tipo di pennello, caratterizzato da setole disposte a ventaglio, offre un’applicazione leggera e diffusa, adatta per ottenere un risultato “soft-focus”.

Perché sceglierlo : consigliato per chi ama un trucco leggero e appena accennato. Il pennello a ventaglio è ideale per applicare il bronzer o il prodotto da contouring in modo delicato e naturale.

: consigliato per chi ama un trucco leggero e appena accennato. Il pennello a ventaglio è ideale per applicare il bronzer o il prodotto da contouring in modo delicato e naturale. Come utilizzarlo: passalo sul prodotto e sfumalo leggermente sugli zigomi e lungo la mascella, mantenendo sempre la pressione leggera. Grazie alla sua forma larga, è perfetto per creare ombre soft e per evitare linee troppo evidenti.

Pennello contouring a punta: precisione per le zone più piccole

Uno strumento prezioso per le aree del viso che richiedono un lavoro di precisione, come i lati del naso o sotto l’arcata sopraccigliare, il pennello a punta. Di dimensioni più piccole rispetto ad altri pennelli da contouring, questo tipo di pennello presenta setole compatte e appuntite, perfette per applicare il prodotto nei punti strategici senza sbavature.

Perché sceglierlo : Ideale per chi cerca di scolpire dettagliatamente il viso, come per assottigliare i lati del naso o definire il mento. È inoltre ottimo per il contouring di precisione lungo la linea dei capelli.

: Ideale per chi cerca di scolpire dettagliatamente il viso, come per assottigliare i lati del naso o definire il mento. È inoltre ottimo per il contouring di precisione lungo la linea dei capelli. Come utilizzarlo: Preleva una piccola quantità di prodotto, applicala lungo i lati del naso o in altre zone da definire, e sfuma delicatamente con movimenti leggeri per evitare segni troppo marcati.

Pennello kabuki angolato: copertura e controllo

Il kabuki angolato è un pennello multiuso che combina le caratteristiche del pennello kabuki classico con una forma angolata, ideale per coprire ampie aree del viso in modo uniforme e con il massimo controllo. Le setole fitte e morbide di questi pennelli consentono di applicare il prodotto con una copertura modulabile, rendendolo una scelta versatile per chi desidera un contouring deciso o una semplice ombreggiatura.

Perché sceglierlo : Il kabuki angolato è perfetto per chi cerca un effetto di copertura più esteso e per chi ha bisogno di sfumare bene il prodotto, evitando stacchi di colore. Le setole compatte permettono di applicare sia prodotti in crema che in polvere.

: Il kabuki angolato è perfetto per chi cerca un effetto di copertura più esteso e per chi ha bisogno di sfumare bene il prodotto, evitando stacchi di colore. Le setole compatte permettono di applicare sia prodotti in crema che in polvere. Come utilizzarlo: Preleva una generosa quantità di prodotto e applicala sugli zigomi, sfumando verso l’alto. La compattezza del kabuki aiuta a fondere il prodotto sulla pelle, regalando un effetto uniforme e senza sbavature.

Pennello duo fibre per sfumature naturali

Il pennello duo fibre, riconoscibile per le sue setole di lunghezza diversa, è perfetto per sfumare i prodotti cremosi o in polvere. La struttura delle setole, morbide e leggere, consente di applicare il prodotto con grande precisione, ma senza appesantire la pelle, creando un effetto soft e naturale.

Perché sceglierlo : Adatto a chi preferisce un look naturale, il pennello duo fibre permette di stratificare il prodotto con facilità, riducendo il rischio di sovraccaricare le zone di ombreggiatura. Perfetto per chi è alle prime armi e desidera un’applicazione graduale.

: Adatto a chi preferisce un look naturale, il pennello duo fibre permette di stratificare il prodotto con facilità, riducendo il rischio di sovraccaricare le zone di ombreggiatura. Perfetto per chi è alle prime armi e desidera un’applicazione graduale. Come utilizzarlo: Applica il prodotto con movimenti circolari, sfumando gradualmente sugli zigomi e lungo il perimetro del viso. La leggerezza del pennello permette di modulare l’intensità, risultando ideale anche per il contouring quotidiano.

Beauty tips per un contouring perfetto

Indipendentemente dal pennello scelto è fondamentale ricordare di sfumare bene il prodotto per ottenere un effetto naturale. Utilizzare il colore con parsimonia è la chiave per evitare un look artificiale. È sempre meglio partire con poco prodotto e aumentare gradualmente l’intensità, soprattutto per chi è alle prime armi con il contouring.

Ogni pennello ha il suo ruolo specifico nel creare un look scolpito e armonioso, e saper scegliere gli strumenti giusti è essenziale per realizzare un trucco da professionista. Sperimentando con diversi pennelli e tecniche, troverai l’abbinamento perfetto per esaltare i tuoi lineamenti e creare l’effetto desiderato in ogni occasione.