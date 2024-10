Ci sono dei consigli da poter seguire per ottenere una pelle luminosa anche in autunno, quando inizia il primo freddo.

Con l’arrivo dell’autunno, è anche il momento di rinnovare la propria skincare per garantirsi una pelle splendente come sempre. La stagione autunnale e quella invernale sono, ovviamente, caratterizzate da un abbassamento delle temperature ed è per questo che occorre prepararsi, seguendo alcuni semplici trucchi fai-da-te.

Ad esempio, è importante che la skincare diventi più nutriente e ricca possibile così da evitare anche la disidratazione della pelle. Scopriamo insieme cosa fare per avere una pelle luminosa in autunno e quali sono i segreti per una pelle splendente senza rughe.

Pelle luminosa fai-da-te in autunno: la skincare

Al cambio di stagione, è necessario che la pelle rimanga ben equilibrata, sana e luminosa. Non è tanto il cambio di temperatura a provocare dei disturbi alla pelle quanto, piuttosto, gli sbalzi termici che possono comprometterne l’equilibrio. A contribuire sono, poi, anche l’uso dei detergenti magari troppo aggressivi. Come fare, quindi? Per una pelle luminosa in autunno, la prima cosa a cui pensare è la detersione ricorrendo a prodotti delicati con glicerina, acido ialuronico e ceramidi o a un latte detergente per il viso. Così facendo, infatti, viene riequilibrato il pH del viso, oltre a essere riparata la barriera cutanea.

Per quanto riguarda l’esfoliazione, questa va fatta ma con cautela per non provocare irritazioni e secchezza. È possibile, quindi, alternare i giorni in cui utilizzare l’esfoliante, che serve per rimuovere la pelle morta e pulire a fondo. Lo scrub viso fai-da-te non va fatto più di due volte a settimana. Importantissima è, inoltre, l’idratazione della pelle ricorrendo a prodotti con acido ialuronico. Indicato anche l’uso di una crema idratante che sia ricca di acqua, in special modo nella parte del contorno occhi.

Contrastare le rughe e illuminare il viso con il make-up

Per contrastare le rughe, come la beauty routine è importante l’alimentazione: è importante bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e assumere vitamina C, oltre ad alimenti ricchi di antiossidanti e di acidi grassi Omega-3. Si tratta, infatti, di alleati nella prevenzione dell’invecchiamento precoce e per conservare l’elasticità della pelle.

Per rallentare la comparsa delle rughe, è consigliabile ricorrere anche a delle maschere per viso che purifichino la pelle (come quella al melograno). Infine, è possibile illuminare il viso con il giusto make-up: applicate un fondotinta e un correttore sulle imperfezioni, sfumando con le dita e ricorrete anche al blush o al bronzer.