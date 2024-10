Il trench è un capo di abbigliamento evergreen, che si sposa perfettamente con i pantaloni. Scopriamo quali indossare per un outfit autunnale.

Il trench rappresenta un passepartout da poter indossare praticamente con tutto, durante il periodo autunnale. Sofisticato e chic, è un capo di abbigliamento versatile che va perfettamente bene sia per un look casual che per un look chic.

Dal fascino intramontabile, ne esistono di varie lunghezze e colori. Ma quali pantaloni indossare sotto il trench? Scopriamo cosa mettere sotto per un outfit autunnale.

Cosa mettere sotto un trench: pantaloni a palazzo

I pantaloni sono l’elemento perfetto da indossare sotto un trench. Evergreen, l’outfit con trench si sposa alla stagione autunnale, quando iniziano il primo fresco e le prime piogge. Dall’origine militare, questo capo di abbigliamento si è trasformato in impermeabile comodo e pratico per tutti i giorni e per tutte le occasioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Hutchins (@kateehutchins)



Come mettere il trench di sera, ad esempio? Per un look super-chic, è possibile ricorrere a un caldo dolcevita, abbinato a dei pantaloni a palazzo. Ovviamente, a seconda del colore del trench, sarà possibile optare per un colore dei pantaloni piuttosto che un altro. Chiaramente, il nero va su tutto, ma la scelta è decisamente ampia: dal look total black ai colori pastello e alle nuance più chiare (magari dalle tonalità marroni o sul grigio).

Come indossare e abbinare il trench nero o beige: jeans

Come indossare e abbinare il trench nero o beige? Si tratta di due colori che vanno bene con tutto, ancora di più con un bel paio di jeans. Questi possono essere di tonalità scura, nel caso di un trench beige o più chiara, nel caso di trench nero. È possibile indossare un maglioncino e/o una camicia, oppure anche una felpa grigia e un paio di sneakers per un look più sportivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sumissura (@sumissura)



Senza alcun dubbio, i jeans – così come i pantaloni a palazzo – vanno molto bene anche con un paio di stivali o décolleté. Fermo restando che l’outfit con il trench beige è quello più diffuso, esistono trench di vari colori come il rosa (a cui è possibile abbinare ugualmente un paio di pantaloni in denim). Infine, non dimenticate che il trench può essere portato in modo classico allacciato in vita, legato dietro o semplicemente aperto.