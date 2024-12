La palpebra cadente è molto diffusa e tantissime donne trovano difficoltà nel truccarla, ma ci sono alcuni consigli da seguire.

Le palpebre incappucciate sono una caratteristica che accomuna molte persone. Chi presenta delle palpebre cadenti può avere delle difficoltà con il trucco, in quanto l’arcata sopracciliare copre in parte la piega naturale e rende molto difficile mettere in evidenza gli occhi.

La sfumatura sarà la chiave del trucco per questa tipologia di occhio che diventerà magnetico con poche e semplici “dritte del mestiere”. Seguendo le giuste tecniche, infatti, è possibile esaltare questo tipo di palpebra, creando uno sguardo luminoso e intenso. Scopriamo di più sul trucco per palpebre incappucciate e i segreti per uno sguardo intenso e seducente.

Il trucco occhi per palpebra incappucciata: come truccare le palpebre cadenti con ombretti e eyeliner

L’occhio con palpebra cadente non appartiene soltanto alle donne mature, ma è una tipologia di occhio che molto spesso è caratteristico della persona stessa. Truccare questo tipo di occhio incappucciato non è sempre semplice ma, con i consigli giusti, sarà semplice e il make-up risulterà di grande effetto. Truccare l’occhio incappucciato mentre è aperto risulta essere l’unica modalità per monitorare il risultato, anche perché la palpebra mobile resterà sempre invisibile quando l’occhio sarà aperto naturalmente.



Per quanto riguarda il make-up, lo smokey eye ben si adatta a questo tipo di occhio. La sfumatura dovrà concentrarsi dalla piega dell’occhio verso il sopracciglio, in modo da risultare bene evidente. Ricordate che è meglio optare per gli ombretti matte, evitando tonalità lucenti o particolarmente scintillanti che potrebbero mettere eccessivamente in evidenza le palpebre cadenti. Una nuance di ombretto scuro può definire al meglio la piega incappucciata.

Come detto, l’ombretto va sfumato verso l’esterno e le sopracciglia. Anche l’eyeliner può essere applicato, ma prestando molta attenzione affinché la linea sia sottile e il più vicina possibile alla rima ciliare, oltre che a scegliere un eyeliner a lunga durata. Meglio, poi, ricorrere a un primer per occhi come base.

Trucco occhi incappucciati: mascara, matita e ciglia finte

Infine, potreste optare anche per delle ciglia finte che siano più lunghe, in modo tale da allungare l’occhio. Non dimenticate, inoltre, di applicare un mascara per uno sguardo più intenso. Meglio scegliere un mascara volumizzante e allungante.



Ovviamente, è importante che le sopracciglia siano definite e ben curate. Si potrebbe ricorrere a del gel per sopracciglia o una matita burro da applicare all’interno dell’occhio, per riuscire a ingrandire lo sguardo. Oltre alla matita che dona luminosità, anche un ombretto chiaro – da applicare sotto l’arcata sopraccigliare – potrebbe rendere lo sguardo più aperto e seducente! Pronte a diventare delle star? Scoprite di più sull’eyeliner per occhio incappucciato e come metterlo in base alla forma dell’occhio.