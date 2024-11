L’eyeliner è il perfetto alleato per uno sguardo profondo e magnetico, ma è importante conoscere la giusta tecnica per occhi incappucciati.

Senza alcun dubbio, l’eyeliner è uno dei trucchi più amati dalle donne appassionate di make-up e non. Si tratta di un cosmetico must-have, che non può mancare se si desidera mettere in evidenza lo sguardo rendendolo più profondo.

Per aggiungere definizione agli occhi ed esaltare lo sguardo, quindi, è importante capire come applicare al meglio l’eyeliner. Come fare se si hanno gli occhi incappucciati? Scopriamo di più sull’eyeliner per occhio incappucciato e come applicarlo per uno sguardo magnetico.

Forma degli occhi: cosa sono gli occhi incappucciati

Gli occhi incappucciati – o con palpebra cadente – presentano una piega delle palpebre, che può coprire la parte superiore dell’occhio rendendo, di fatto, difficile il momento del trucco degli occhi. In poche parole, si tratta di occhi che presentano una piega della pelle che copre, completamente o parzialmente, quella che è la palpebra mobile impedendo di vedere la parte superiore dell’occhio.



Si tratta di una forma di occhi abbastanza comune, che vede la palpebra superiore sovrapporsi alla rima cigliare parzialmente. Sebbene non sia semplice truccare questo tipo di occhi, con l’eyeliner è, però, possibile valorizzare anche questa forma oculare.

Trucco e eyeliner per occhi incappucciati e palpebra cadente

Per ottenere un look elegante e particolare e per evitare che l’eyeliner scompaia sotto la piega della palpebra cadente, è importante agire con una linea definita e sottile. Procedete, per prima cosa, con l’applicazione di un primer per occhi come base: questo, infatti, aiuta a fissare il trucco e a prevenire delle sbavature. In seguito, procedete con l’applicazione di un eyeliner che sia a lunga durata e con una punta fine, tracciando una linea che parte dall’angolo interno degli occhi e che sale verso l’esterno.



La linea sottile dell’eyeliner dovrà essere il più vicino possibile alla rima ciliare. È possibile allungarla verso l’esterno, ma è consigliabile non superare la piega dell’occhio. Ovviamente, poi, potete enfatizzare lo sguardo con un mascara volumizzante. Infine, ricordate che per un look perfetto è importante bilanciare il trucco con eleganza, senza esagerare per esaltare gli occhi incappucciati e creare uno sguardo intenso. Scoprite anche come mettere l’eyeliner in base alla forma dell’occhio e quando non metterlo.