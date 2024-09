Il week-end del 21 settembre 2024 sarà all’insegna della positività per diversi segni zodiacali e, in particolare, tre.

Secondo le stelle, il week-end del 21 settembre 2024 vedrà alcuni segni zodiacali particolarmente fortunati sia dal punto di vista dell’amore che lavorativo. Nuove energie astrali e opportunità sono dietro l’angolo. Grazie al passaggio del Sole dall’estate all’autunno, ci sarà un momento di trasformazione e di equilibrio e alcuni segni saranno, per l’appunto, coinvolti più di altri.

Cambiamenti, quindi, in arrivo e momenti fortunati per chi è in cerca di amore, nuove opportunità, incontri, idee o una consapevolezza interiore maggiore. Scopriamo insieme quali sono i tre segni zodiacali baciati dalle stelle secondo l’oroscopo del week-end del 21 settembre 2024.

Toro, passione e occasioni secondo le stelle

I nati sotto il segno del Toro – già tra i tre segni più fortunati del week-end del 7 settembre – avranno un sabato e una domenica particolarmente positivi. La Luna – in accordo con Marte, Sole e Mercurio – permetterà di esprimere i vostri sentimenti con affetto e passione. Tutte qualità che contraddistinguono il Toro e che adesso troveranno la loro massima espressione.

Ci saranno diversi assestamenti e occasioni da cogliere, che non potrete lasciarvi sfuggire e che renderanno interessante questo week-end di fine settembre. Anche per quanto riguarda il lavoro, ci saranno nuove idee e collaborazioni da tenere in considerazione.

Acquario, l’amore e il lavoro al massimo

Anche per l’Acquario – menzionato nell’oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre – saranno giorni di fortuna. Con professionalità e intelligenza, saprete dimostrare creatività, bravura e concentrazione a chi lavora con voi.

Soprattutto domenica, ci sarà tempo per dedicarsi all’amore. Quindi, lasciate stare il lavoro e dedicatevi agli affetti, se siete in coppia. Se siete single, invece, via libera agli appuntamenti! Non restate a casa e cercate di godere appieno del favore delle stelle.

Vergine, novità e benessere grazie agli astri

Infine, sarà un week-end di benessere – secondo gli astri – per i Vergine, molto positivo dal punto di vista professionale e dell’amore. Complicità e sensualità saranno protagoniste in amore per chi si trova in coppia, mentre ci saranno conoscenze interessanti per i single.

Cercate, inoltre, di fare qualcosa di nuovo, che vi aiuti a scoprire nuovi stimoli e dia una svolta alla vostra vita. Senza alcun dubbio, sarà un week-end gratificante e favorevole che dovrete cercare di vivere appieno.