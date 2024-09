Oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre 2024: i tre segni zodiacali più fortunati

Ci sono dei segni zodiacali che avranno particolare fortuna, secondo l’oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 settembre 2024.

Settembre è il mese dei nuovi inizi. In molti vivono questo periodo dell’anno come il vero “anno nuovo”: iniziano nuove avventure scolastiche, spesso lavorative e personali, con nuovi propositi e nuovi obiettivi da raggiungere. L’aria si fa più frizzantina e l’arrivo dell’autunno dietro la porta ci rende più positivi e carichi di energie.

Anche le stelle, questa settimana, saranno in fase di riorganizzazione, se così vogliamo dire e ci saranno nuove opportunità soprattutto per tre segni zodiacali. Scopriamo i tre segni zodiacali più fortunati nell’oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 settembre 2024.

Oroscopo settimanale: Acquario, uno dei segni zodiacali più fortunati

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, la settimana che va dal 9 settembre al 15 settembre 2024 sarà ricca di opportunità sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Per i single, dietro l’angolo ci sono nuovi incontri sentimentali che dovranno essere affrontati con determinazione e anche pazienza. Per chi è in coppia, invece, il rapporto crescerà ulteriormente.

Sarete, inoltre, particolarmente motivati per svolgere al meglio delle vostre possibilità il lavoro. Potrete, quindi, ricevere delle gratificazioni e i progetti a lungo termine andranno più che bene.

Amore, lavoro e soldi per il Sagittario

Il Sagittario – uno dei segni zodiacali più forti nell’oroscopo della settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024 e tra i segni zodiacali top di luglio – è uno dei segni baciati dalle stelle in questi giorni di settembre. Al centro, ci saranno – senza alcun dubbio – le emozioni, grazie alla Luna che agevolerà le relazioni d’amore. Per questo motivo, si vivranno momenti di grande intensità. Sarete, inoltre, in piena sintonia con le persone che amate.

Buone notizie anche per i single, perché troveranno un nuovo equilibrio e conosceranno nuove persone. La famiglia resta, comunque, il punto di forza. Che dire, poi, di lavoro e soldi? Soddisfazioni anche dal punto di vista professionale: ci saranno nuove opportunità e sarà possibile raggiungere i vostri obiettivi.

Cancro, uno dei segni più amati dalle stelle

Infine, per i nati sotto il segno del Cancro ci saranno delle giornate positive. Si tratta, infatti, di un periodo ideale per organizzare qualcosa di speciale. L’amore ha un posto davvero importante e, grazie a Venere, andrà tutto per il meglio: chi è in coppia, infatti, vivrà momenti di passione, ma anche per i single ci saranno momenti emozionanti. Grazie alla Luna, sarà possibile affrontare anche le situazioni più difficili, dimostrando quanto valete.

Forti e sicuri di voi, avete molte idee che potrete mettere in pratica questo autunno. Anche la sfera lavorativa andrà alla grande e otterrete dei risultati concreti.