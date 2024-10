Onde perfette senza uscire di casa? È possibile! Scopri tutti i segreti per creare onde naturali e durature con prodotti e strumenti semplici da utilizzare.

Le onde morbide e naturali sono uno degli hairstyle più amati, ideali per un look elegante ma casual, adatto a qualsiasi occasione. Che tu stia cercando di ottenere un effetto beach waves o onde glamour da red carpet ci sono diversi metodi per creare capelli ondulati perfetti da sola, senza andare dal parrucchiere.

Da che parte iniziare? Niente paura: ti sveliamo i migliori strumenti e le tecniche per ottenere onde perfette, dal ferro per lo styling alla piastra, fino ai metodi senza calore, per aiutarti a trovare la soluzione ideale per i tuoi capelli.

Onde, come ottenere l’effetto beach waves con il ferro

Il ferro arricciacapelli è uno strumento classico e versatile, perfetto per creare onde perfette, definite e resistenti. Ecco come utilizzarlo al meglio step-by-step:

Preparazione: inizia applicando un prodotto termoprotettivo sui capelli asciutti per proteggerli dal calore. Poi, spazzola i capelli per eliminare i nodi e dividerli in sezioni. Selezione del ferro: scegli un ferro con diametro ampio per onde più morbide e naturali, o un ferro più stretto per ricci più definiti. Un ferro con diametro di circa 25-32 mm è ideale per onde morbide.ù Arricciare le sezioni: prendi una piccola ciocca di capelli, avvolgila intorno al ferro e mantieni per 10-15 secondi. Per un effetto più naturale, evita di avvolgere le punte dei capelli attorno al ferro. Direzione: alterna la direzione in cui avvolgi i capelli, verso l’interno e verso l’esterno, per un effetto disordinato e più naturale. Rilascio e fissaggio: rilascia delicatamente la ciocca e, prima che si raffreddi completamente, tienila in mano per qualche secondo per mantenere la forma. Una volta completata l’intera testa, spruzza un po’ di lacca leggera per fissare le onde.

Il consiglio in più: per un effetto “beach waves”, usa il ferro arricciacapelli solo dalla metà della lunghezza dei capelli in giù, evitando di creare troppa definizione alla radice. Puoi completare il look con uno spray texturizzante al sale per un aspetto disordinato e voluminoso.

Capelli ondulati con la piastra, fai così

La piastra per capelli non serve solo a ottenere una chioma liscia e lucente: con il giusto movimento, può trasformarsi in un eccellente strumento per creare onde. Questo metodo è particolarmente utile se desideri onde meno strutturate e più morbide. Ecco i passaggi in 4 mosse:

preparazione: anche in questo caso, usa un prodotto termoprotettivo sui capelli asciutti. Poi dividi i capelli in sezioni gestibili. twist and slide: prendi una ciocca di capelli e posiziona la piastra vicino alla radice. Ruota la piastra di 180 gradi lontano dal viso e scorri lentamente verso il basso. Questo movimento creerà delle onde leggere e morbide. varietà di movimenti: puoi variare la direzione e l’intensità delle onde, facendo scorrere la piastra più velocemente per onde leggere o più lentamente per onde più pronunciate. rifinitura: dopo aver ondulato tutti i capelli, utilizza un siero leggero o un olio per punte per dare lucentezza e tenere a bada il crespo.

Il consiglio in più: per evitare di appesantire le onde, utilizza una piastra di ceramica o titanio di alta qualità, che distribuisce il calore in modo uniforme e riduce il rischio di danneggiare i capelli.

Onde perfette senza calore, il metodo più delicato

Se preferisci evitare il calore per proteggere i capelli dai danni a lungo termine, esistono diverse tecniche efficaci per ottenere onde morbide senza dover usare strumenti riscaldati. Questi metodi sono ideali da applicare la sera, prima di andare a dormire, per svegliarsi con capelli naturalmente ondulati. Queste sono tre tecniche infallibili per ottenere le onde senza calore:

Treccia morbida: uno dei modi più semplici è fare una o due trecce larghe sui capelli leggermente umidi prima di andare a dormire. Al mattino, sciogli le trecce e usa le dita per districare le onde, fissandole con uno spray leggero.

Fascia per capelli : un altro trucco efficace consiste nell’avvolgere ciocche di capelli attorno a una fascia elastica posizionata sulla testa. Puoi farlo con capelli leggermente umidi e lasciarli in posa per tutta la notte.

: un altro trucco efficace consiste nell’avvolgere ciocche di capelli attorno a una fascia elastica posizionata sulla testa. Puoi farlo con capelli leggermente umidi e lasciarli in posa per tutta la notte. Bigodini morbidi: usa bigodini in spugna o in seta per avvolgere le ciocche, mantenendo la morbidezza delle onde senza stressare i capelli con il calore.

Il consiglio in più: per ottenere onde più definite con i metodi senza calore, applica un po’ di mousse volumizzante sui capelli umidi prima di creare le trecce o avvolgerli intorno alla fascia.

Come scegliere il prodotto giusto per onde perfette

L’efficacia delle onde dipende non solo dagli strumenti che utilizzi, ma anche dai prodotti che scegli. Ecco una guida ai prodotti da usare per un look impeccabile:

termoprotettore : essenziale se usi strumenti riscaldati, protegge i capelli dai danni del calore, mantenendo la chioma sana e lucente.

: essenziale se usi strumenti riscaldati, mantenendo la chioma sana e lucente. spray al sale marino : perfetto per aggiungere texture e volume , soprattutto per ottenere le tanto amate beach waves.

: perfetto per , soprattutto per ottenere le tanto amate beach waves. mousse volumizzante: aiuta a dare corpo e struttura ai capelli, rendendo le onde più durature e definite.

siero o olio leggero : da applicare dopo lo styling per dare lucentezza e definire le punte, mantenendo l’effetto morbido e naturale.

: da applicare dopo lo styling per e definire le punte, mantenendo l’effetto morbido e naturale. lacca leggera: per fissare il look senza appesantire i capelli, scegli una lacca leggera che dia tenuta e movimento naturale.

Qualsiasi metodo tu scelga, creare onde perfette è un’arte che si può facilmente padroneggiare con un po’ di pratica. Ricorda sempre di preparare i capelli con i prodotti giusti e di sperimentare diverse tecniche per trovare il metodo che si adatta meglio al tuo tipo di capello e allo stile che desideri. Le onde morbide non passano mai di moda e sono sempre una scelta vincente per aggiungere un tocco glamour e naturale al tuo look quotidiano.