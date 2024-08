5 nomi maschili particolari ed eleganti, devi sceglierli assolutamente

Classici o rari, ci sono nomi maschili particolari che andrebbero scoperti o riscoperti. Ognuno di questi ha un significato ben preciso.

Scegliere un nome maschile è un compito che può sembrare facile, ma non lo è affatto. Ogni nome va pensato con cura e racchiude in sé storia e significati che meritano di essere scoperti. Sempre più spesso, la scelta ricade su nomi meno comuni (che siano essi stranieri o italiani).

C’è chi decide di dare un nome al proprio bambino o animale perché, semplicemente, gli piace o perché, per l’appunto, ha un significato ben preciso. Coniugare originalità ed eleganza non è sempre semplice, ma l’impresa può essere portata a termine dopo un’accurata indagine sul loro significato. Dai nomi vintage a quelli più rari, scopriamo 5 nomi maschili particolari ed eleganti.

Aurelio, tra i nomi maschili rari

Festeggiato come onomastico in diverse date, Aurelio vuol dire “uomo di luce propria”, “splendente”. Si tratta di un nome che deriva dal latino “aurum” o “aureus” ovvero “brillante”, per l’appunto. Come detto, l’origine del nome è latina. Aurelio vuol dire anche “ottimo condottiero” e “capace di guidare”.

Ernesto, nella lista dei nomi maschili

Di origine tedesca, Ernesto è un nome classico che, nonostante tutto, negli ultimi anni non si sente poi così spesso in giro. Si tratta di un nome epico, che vuol dire “battaglia all’ultimo sangue”, ma anche “combattente”, “serio” e “onesto”. Sembra che chi porti questo nome sia combattivo, in difesa dei giusti ideali.

Mauro, il significato del nome

Tra i più bei nomi per bambini e di origine latina ma per via greca, c’è Mauro che vuol dire “nativo della Mauritania”, ovvero l’antico Marocco. Un nome, quindi, particolarmente legato alla terra. Il suo onomastico si festeggia il 15 gennaio. Sebbene fosse più usato in passato, andrebbe riscoperto e apprezzato. Chi porta questo nome è intelligente, dinamico e incline all’arte.

Rocco, tra i nomi maschili bellissimi

Sembra che il nome Rocco sia collegato al corvo come animale che, nella tradizione germanica, è considerato simbolo di rinascita nonché un animale sacro. Secondo altri, il nome Rocco significa “riposo” e “alta statura”. Ciò che è certo è che San Rocco è considerato da sempre il protettore dei cani: sembra che curasse gli ammalati e che, quando venne colpito dalla peste e tutti si allontanarono da lui, soltanto un cane gli stette vicino portandogli da mangiare.

Romualdo, uno dei nomi maschili eleganti

Infine, fortunatamente non ci sono soltanto nomi femminili eleganti: uno dei nomi maschili più eleganti è, infatti, Romualdo. Il suo significato è “dominatore glorioso” e “che domina gloriosamente”. Di origine germanica, sembra sia un nome legato a un monaco di origini nobili, del X secolo, che dedicò la vita ai bisognosi.