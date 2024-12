Seguendo la Mise en Place, è possibile apparecchiare la tavola in modo elegante e raffinato per una tavola perfetta per gli ospiti.

Apparecchiare bene una tavola non è un semplice piacere per gli occhi, ma anche un segno che sta a indicare attenzione ai dettagli e ospitalità. La cosiddetta Mise en Place è l’arte di disporre, accuratamente, sulla tavola tutti quegli elementi che occorrono per completare un pasto: bicchieri, piatti, posate e tovaglioli, ad esempio. È possibile rendere una tavola estremamente elegante, funzionale e ordinata.

Sia che si tratti di una cena elegante che di un pranzo informale, quali sono i segreti per una tavola perfetta? Scopriamo di più sulla Mise en Place e come posizionare bicchieri e posate con stile.

La disposizione di posate e tovaglioli: una Mise en Place semplice, completa, all’italiana

Se siamo in cerca della realizzazione di una Mise en Place semplice e completa, occorre pensare – senza alcun dubbio – alla disposizione di posate e tovaglioli. Per quanto riguarda le posate, queste vanno posizionate seguendo l’ordine delle portate e rispettando, quindi, il criterio dall’esterno verso l’interno. A sinistra, ad esempio, andrà la prima forchetta esterna che dovrà essere per la pasta, mentre la seconda più interna per il secondo.

I coltelli, invece, vanno posizionati a destra, seguendo lo stesso principio delle forchette e con la parte tagliente rivolta verso i piatti. Il coltello più corto è per il pesce, mentre quello più lungo è per la carne. Il cucchiaio dovrà essere messo a destra come primo, partendo dall’esterno. Parlando, invece, di posate da dessert, queste vanno collocate in alto, in modo orizzontale ai piatti. Come posizionare le posate a fine pasto? Le posate non vanno mai incrociate, ma devono essere allineate una accanto all’altra sul piatto. I tovaglioli possono essere posizionati a sinistra del servizio o sopra il piatto, piegati della forma che più vi piace oppure, più semplicemente, piegati in due.

Galateo, la Mise en Place elegante: piatti e bicchieri acqua e vino

Parlando di piatti, questi vanno disposti sopra il sottopiatto cominciando dal più grande al più piccolo. Il piattino del pane, invece – che, comunque, non si usa tantissimo – va posizionato a sinistra dei bicchieri in alto. Quando si sta per consumare il dessert, a tavola vanno lasciati soltanto sottopiatti, posate da dolci e bicchieri.

Infine, che dire dei bicchieri di acqua e vino? Questi vengono posizionati a destra in alto, dal più grande al più piccolo: in ordine sarebbero quello per l’acqua, per il vino rosso e per il vino bianco. Siete pronti ad apparecchiare la tavola in modo stupendo per i vostri ospiti? Scoprite anche come apparecchiare la tavola per una cena romantica e come addobbare la tavola di Natale.