Alleata della bellezza, Bottega Verde vanta alcuni dei migliori rossetti grazie alla loro composizione naturale, priva di sostanze nocive.

Il rossetto è, da sempre, il migliore amico delle labbra. Quando si parla di make-up, è uno degli alleati di bellezza più amati. Pensiamo a delle meraviglie come il rossetto nude, il rossetto rosso o il rossetto luminoso, ad esempio. Ovviamente, è possibile scegliere questo accessorio in base ai propri gusti, necessità e al colore della pelle.

A questo proposito, Bottega Verde offre un’ampia gamma di rossetti tra cui poter scegliere. Scopriamo insieme quali sono i migliori rossetti di Bottega Verde per una bellezza naturale.

I migliori rossetti di Bottega Verde: rossetto lunga tenuta Mat

Il rossetto lunga tenuta Mat è uno dei migliori rossetti di Bottega Verde, in grado di valorizzare la bellezza delle labbra e tra i rossetti a lunga durata, per l’appunto. Disponibile in colore cannella, rosa bocciolo, nude, succo di lampone, rosa vintage, borgogna e rosso glam, è senza parabeni.

È anche caratterizzato da un colore pieno in una texture che risulta vellutata, per delle labbra che sono definite perfettamente. I rossetti Bottega Verde sono perfetti per esprimere la propria personalità, giocando con stili diversi. Se volete apparire eleganti, ad esempio, optate per un rossetto nude; al contrario, scegliete un borgogna per un look più sofisticato.

Amore di rossetto: il rossetto cremoso satinato di Bottega Verde

Disponibile in colore nude, biscotto, marsala, rosa nude, rosa antico, malva, corallo, rosso amore, ciclamino e prugna, Amore di rossetto è il rossetto perfetto, cremoso e satinato di Bottega Verde. Questo è perfetto per ottenere delle labbra colorate e sempre morbide. Al profumo di vaniglia, è cremoso ed è in grado di donare una luminosità setosa alle labbra.

È intenso, senza parabeni e vanta formula con estratto di fiori di Melograno e olio di Jojoba. Si tratta di un mix perfetto per chi ha le labbra secche.

Rossetto con protezione solare

Infine, Bottega Verde propone un bellissimo rossetto con protezione solare che – oltre ad accontentare tutti i gusti – idrata e protegge, per l’appunto, questa delicata parte del corpo dai raggi UV. Disponibile nei colori cacao cream, corallo dorato, rosa seta, beige romantico, rosa malva, rosa tropicale e prugna vivace, non contiene siliconi, cessori di formaldeide, parabeni e oli minerali.

Questo rossetto risulta facile da applicare e vanta un finish setoso e leggero, a cui è impossibile resistere. Contiene anche olio di Argan dalle proprietà emollienti e nutrienti.