La mela Golden è tra le mele più amate da sempre. Oltre a essere buona, è anche un alimento che vale la pena mangiare ogni giorno per i suoi benefici.

La mela Golden è uno dei frutti più amati al mondo. Apprezzata per il gusto dolce – oltre che per la sua croccantezza – rappresenta un vero e proprio alleato per la salute. Ricca di vitamine, sali minerali, antiossidanti, fibre e nutrienti essenziali, offre numerosi benefici.

Inserire una mela Golden all’interno dell’alimentazione è una buona mossa. Scopriamo insieme le incredibili proprietà della mela Golden, il segreto per una salute perfetta.

Mela Golden: valori nutrizionali, calorie e zuccheri

Dal sapore delicato e di colore giallo, la mela Golden vanta delle caratteristiche nutrizionali equilibrate. L’apporto calorico è, tendenzialmente, abbastanza basso e, dunque, adatto a chi vuole mantenere uno stile di vita sano. I valori nutrizionali – di una mela media – sono di circa 80 calorie per 150 grammi circa. È ricca di fibre e favorisce, quindi, il benessere intestinale e la digestione.

Per quanto riguarda gli zuccheri, ne contiene circa 19 grammi tra fruttosio e glucosio. Ricca di proprietà benefiche, la mela Golden è considerata un frutto che fa bene a tutte le età e che, se mangiata ogni giorno, è in grado di donare all’organismo diversi benefici.

Le proprietà e i benefici della mela Golden

Le mele Golden vantano numerose proprietà e benefici per la salute dell’organismo. Ecco cosa sapere sulle mele gialle, succose e gustose.

Aiutano il sistema digestivo: questo tipo di mele suggerisce una regolarità intestinale, aiutando a prevenire la stitichezza grazie alle fibre contenute. Tra queste c’è la pectina, fibra solubile che può anche aiutare a diminuire i livelli di colesterolo nel sangue. Supportano il sistema immunitario: grazie al contenuto di vitamina C, rafforzano il sistema immunitario riuscendo a proteggere il corpo da malanni e infezioni. Proteggono da malattie croniche: essendo ricche di antiossidanti – tra cui, per l’appunto, la vitamina C – aiutano a proteggere il corpo dai danni provocati dai radicali liberi, riducendo il rischio di malattie croniche. Sono, inoltre, di aiuto per la salute della pelle. Migliorano la salute del cuore: antiossidanti e fibre sono un toccasana per la salute del cuore. Contribuiscono a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo, proteggendo le arterie dallo stress ossidativo. Aiutano il controllo del peso: grazie al basso contenuto calorico e all’elevato contenuto di fibre, sono alleate nelle diete. Rallentano l’invecchiamento: grazie agli antiossidanti, contrastano le rughe, permettendo ai tessuti di restare giovani più a lungo e di avere un incarnato più fresco e solare. Fanno bene all’intestino: riescono ad arrestare problemi come la diarrea ma, al contempo, prevengono la stipsi. Per ottenerne i benefici, basta cambiare il modo in cui la si mangia (cruda per ottenere un effetto astringente e cotta per quello emolliente). Aiutano a contrastare il colesterolo: grazie alle fibre solubili, alzano il colesterolo buono riducendo il rischio di malattie cardiovascolari e di ictus. Fanno bene alla mente: diminuiscono lo stress e calmano la fame nervosa, oltre a donare il buonumore. Sono indicate per chi soffre di diabete: grazie alla pectina, aiutano a regolare l’assorbimento degli zuccheri. Ciò porta a un naturale controllo della glicemia.

Le mele Golden sono, quindi, più che salutari e meritano di essere inserite nella dieta quotidiana per godere del sapore fresco e dolce, oltre che dei numerosi benefici per la salute. Scopri anche la torta di mele della nonna sofficissima e cosa significa sognare la mela.