Sognare una mela può avere diversi significati. Scoprirne il simbolismo e i messaggi nascosti può essere di aiuto.

La mela è uno dei frutti, senza alcun dubbio, tra i più carichi di significato. Spesso, si tratta di un frutto che viene associato a simbolismi profondi. Ma qual è il significato di sognare una mela? Si tratta di sogni che possono assumere varie sfumature.

In alcune culture, la mela simboleggia il desiderio, la conoscenza, il rinnovamento, la tentazione e anche la crescita. Scopriamo qual è il significato dei sogni e, nello specifico, cosa voglia dire sognare la mela.

Cosa significa sognare di mangiare le mele

L’interpretazione dei sogni non è sempre facile come potrebbe sembrare. In alcuni casi, la mela può rappresentare desiderio di cambiare, oppure armonia o ricerca di equilibrio nella vita. Come detto, la mela è un frutto conosciuto e che ha da sempre un grande simbolismo: viene, infatti, considerata ciò che causò l’allontanamento di Adamo ed Eva dal Paradiso e rappresenta, al contempo, il miglior cibo per tenere lontani malanni e medici. Sognarla, quindi, porta con sé tutta una serie di chiavi da interpretare che vale la pena affrontare.

Sognare una mela può avere tanti significati diversi. Se da un lato è considerata come un frutto praticamente perfetto, dall’altro è anche quello che può portare alla perdizione. Per Freud, questo frutto era da associare alla figura femminile. Secondo altri simbolismi, invece, può richiamare sia il seno femminile che il concetto stesso di nutrimento. A seconda del tipo di sogno che si fa, quindi, la mela può rappresentare una forma di attrazione da appagare o una fame sia emotiva che fisica. In linea generale, sognare mele – rappresentando un frutto perfetto – è quasi sempre da intendersi in modo positivo. Non dimentichiamo, infatti, che la mela è ricca di proprietà benefiche e che, pertanto, è vista come il frutto simbolo di salute e prosperità.

Sognare di mangiare mele può indicare un periodo di scarse soddisfazioni e in cui si può provare un bisogno di appagare la propria vita con qualcosa di nuovo. Un nuovo che viene, quindi, rappresentato dalla mela. Al contempo, può indicare un futuro ricco di soddisfazioni. Se a sognare la mela è una donna e, se la mela è matura, il sogno potrebbe indicare un desiderio di gravidanza.

Sognare mele gialle, rosse o verdi: il significato

Le mele hanno diversi colori e sognare mele gialle o rosse può avere significati diversi. Una mela rossa è simbolo di unione, positività e, in base al contesto del sogno, anche di tentazione. La mela verde può, invece, rappresentare dei sentimenti ancora poco chiari e che sfuggono all’attenzione del sognatore o un periodo che sta per migliorare.

Le mele gialle possono indicare sfide da affrontare. Potrebbe, inoltre, capitare di sognare delle mele nere, ma sono solitamente un segnale d’allarme inviatoci dall’inconscio. In questo caso, sarebbe consigliabile prestare attenzione ad eventuali pericoli.

Sognare di raccogliere mele, mele marce, smorfia napoletana

Sognare di raccogliere mele è, solitamente, positivo perché indica un periodo di positività e delle occasioni positive che si dovrà, appunto, imparare a cogliere. Ciò che conta è saperle riconoscere al volo. Se le mele sono cadute dall’albero, queste potrebbero rappresentare delle occasioni perdute. Le mele possono cambiare significato anche in base al loro aspetto.

Se sono marce, indicano che ciò che non andava bene in un rapporto è stato, finalmente, svelato e che il meglio sta per arrivare. Se sono ancora acerbe, invece, possono rappresentare qualcosa di difficile da digerire in futuro. Le mele mature indicano conoscenza, abbondanza e nutrimento e sono, quindi, sempre di buon auspicio. Al contrario, se le mele sono contaminate o circondate da vermi, il sogno può anticipare o concretizzare una delusione in atto.

Infine, che dire di mele, sogni e smorfia napoletana? Come molti sapranno, ciò che si sogna può anche essere tradotto in numeri che molti amano giocare. Nel caso della mela, quello normalmente associato è il 2. In conclusione, comunque, la mela rappresenta quasi sempre qualcosa di positivo.

Per coglierne al meglio il significato è, quindi, importante comprendere anche come ci si sentiva nel momento in cui è comparsa in sogno. Spesso, infatti, le emozioni legate a quel che si vede nel mondo onirico sono un elemento in più da prendere in considerazione. È bene ricordare che, oltre al simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore: paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono, infatti, sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi. Parlando di “vere mele”, la Mela Fuji e la Mela Golden sono ricche di proprietà benefiche e buonissime!