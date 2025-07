Mediaset, clamoroso cambiamento: Pier Silvio non concede sconti, chi paga

Il gruppo di Cologno Monzese sembra deciso a mutare strategia. Cambia il metro di giudizio dei programmi. C’è chi è già fuori dai palinsesti.

Qualcuno ha pensato alla mannaia che, nel caso specifico, sarebbe impugnata a due mani da Pier Silvio Berlusconi. Mediaset ha intenzione di cambiare.

Il gruppo di Cologno Monzese, ed il suo indiscusso numero uno, hanno intenzione di resettare il metro di valutazione dei programmi. In un tempo in cui la concorrenza è aumentata in maniera esponenziale, si pensi soltanto alla tv on demand offerta da piattaforme quali Netflix o Amazon Prime Video, occorre adattare al nuovo che avanza una nuova maniera di giudicare le diverse produzioni.

Nel giorno della presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2025-2026 che vedrà il suo canonico inizio in autunno, un occhio di riguardo è stato rivolto anche all’attuale programmazione estiva. Anche questo è un segno concreto di come la televisione sia cambiata. I mesi estivi erano quelli in cui solitamente ‘si mandava in vacanza’ la tv. Ora non più. Anzi, la mannaia può colpire anche in estate.

Le sentenze definitive, positive o negative che siano, possono, e potranno, arrivare anche nella stagione più bella. Alcune sono già arrivate ed i destinatari sono illustri.

Promossi e bocciati in casa Mediaset

L’estate televisiva Mediaset ha già emesso le prime sentenze senza appello, nate dal nuovo metro di giudizio. Da ora in poi saranno infatti ‘premiate’ soltanto le produzioni che porteranno ascolti ‘sicuri’. Per chi non rientra in tali precisi parametri numerici sarà soltanto ridimensionamento.

A sorridere, come e più di sempre, è Maria De Filippi, produttrice con la sua Fascino di Temptation Island, il reality dell’estate che sta riscuotendo uno straordinario successo. Come ricordato da torresette. news: “il debutto ha registrato 3.452.000 telespettatori con il 27,8% di share, mentre la seconda puntata ha fatto ancora meglio, toccando quota 3.870.000 spettatori con uno share del 30,51%.”.

Grazie a questi numeri il reality “raddoppia gli appuntamenti settimanali” e potrà godere di un appuntamento in più passando da sei a sette puntate in totale. Temptation Island aspetta il suo numeroso pubblico mercoledì 23 luglio per la sua quarta puntata e giovedì 24 luglio per il suo quinto appuntamento. Identica programmazione è prevista per le ultime due puntate in onda alla fine di luglio.

C’è chi sorride e chi no. Secondo quanto risulta a Giuseppe Candela di Dagospia il talk Mattino 4 non figura nel palinsesto autunnale poiché ufficialmente cancellato. I due conduttori del talk mattutino, Federica Panicucci e Roberto Poletti, saranno comunque presenti all’interno di altri progetti del gruppo. A quanto pare la mannaia impugnata a due mani da Pier Silvio Berlusconi ha iniziato il suo sgradito compito.