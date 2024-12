Tante sono le idee per un make-up perfetto per le feste di Natale. Dagli occhi alle unghie passando per le labbra, è facile splendere!

Le festività natalizie sono il momento perfetto per brillare e dare libero sfogo anche alla propria creatività, attraverso il make-up. Sia che vi stiate preparando per la cena della Vigilia di Natale che per il pranzo di Natale, in famiglia o con amici, il trucco è un dettaglio che deve essere curato e che può far brillare come una vera stella!

Pensiamo ai toni dell’oro e del rosso, agli ombretti glitterati e a molto altro ancora. Le possibilità sono infinite. Scopriamo di più sul make-up di Natale e quali sono le idee natalizie per brillare con un look perfetto per le feste.

Trucco natalizio semplice per gli occhi: scintillio e profondità nello sguardo

Quando si parla di occhi, non può mancare un make-up che doni profondità allo sguardo e quello scintillio che tutte noi vorremmo avere! Natale è proprio la stagione ideale per ricorrere a toni intensi e brillanti. Iniziate, quindi, applicando una base neutra sulle palpebre, in modo uniforme. Per un make-up di Natale perfetto, proseguite con ombretto dorato, bronzo o argentato, che doni eleganza e luce.



Sfumate bene verso l’esterno. Per concludere, per un tocco di profondità che intensifichi lo sguardo, proseguite con un ombretto marrone o grigio opaco, da applicare nella piega dell’occhio e completando il tutto con una linea sottile di eyeliner nero e una passata di mascara per ciglia lunghe e voluminose. I glitter, poi, sono perfetti sugli angoli degli occhi per un ulteriore effetto luminoso.

Il rosso Natale per il trucco delle labbra

Ovviamente, durante le festività natalizie non possono essere trascurate le labbra. Quando si parla di Natale, il rosso è praticamente un must! Un rossetto rosso intenso, con una texture matte che doni un effetto sofisticato oppure un rosso luminoso con finish lucido.



Vanno benissimo anche un rossetto glitterato o un gloss traspatrente. Insomma, dipende molto dal risultato che si vuole ottenere e dai propri gusti! L’importante è iniziare esfoliando, delicatamente, le labbra per eliminare la pelle secca e preparare, poi, la superficie con un idratante per le labbra. Potreste, inoltre, usare matita labbra dello stesso colore del rossetto.

Nail art: glitter ed eleganza natalizia per il make-up unghie

Infine, le unghie sono un dettaglio che non va trascurato. Per un look festivo, si può puntare su smalti che richiamino le festività natalizie. I colori sono – senza alcun dubbio – il rosso, il bianco, il verde, l’argento e l’oro, tipicamente natalizi. È possibile usare dei microglitter o un top coat glitterato per dare un tocco brillante in più.



Ovviamente, si potrebbe ricorrere anche a delle semplici nail art natalizie. per sfoggiare fiocchi di neve o altri elementi che richiamino il Natale. Ricordate di applicare sempre una base protettiva e, infine, un top coat che garantisca la durata. Siete pronte a brillare per Natale? Scoprite anche di più sull’eyeliner sfumato e il trucco occhi migliore in base alla forma del viso.