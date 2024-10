Capelli biondi, castani, rossi o neri poco importa, perché c’è sempre un modo per valorizzare gli occhi verdi con il trucco.

Gli occhi verdi sono abbastanza rari: sembra, infatti, che soltanto il 2% della popolazione li abbia. Bellissimi e particolari, è possibile valorizzarli ulteriormente con il make-up giusto.

Iridi di questa tonalità consentono di sperimentare ombretti diversi, senza contare l’utilizzo di mascara, eyeliner o matita che mettono in risalto lo sguardo maggiormente. È importante tenere in considerazione anche il colore dei capelli. Scopriamo insieme di più sul trucco per occhi verdi semplice e naturale, per capelli biondi e capelli castani.

Trucco occhi verdi: i colori adatti ai capelli biondi e ai capelli castani

Quando si parla di occhi verdi e nuance per chi ha i capelli biondi e la pelle chiara, la scelta ricade su colori come il rame e il bronzo che donano maggiore risalto agli occhi verdi. Non serve ricorrere agli smokey eyes: basta, infatti, utilizzare un ombretto in stick da sfumare con delicatezza per riuscire a ottenere un risultato naturale e sofisticato al tempo stesso. È possibile anche ricorrere a nuance come il lilla o il rosa pastello, che sono perfetti per illuminare l’incarnato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Makeup Artist Patrick Ta (@patrickta)



In linea generale, per donne con gli occhi verdi e i capelli biondi vanno anche bene le tonalità del grigio e dell’argento. Per quanto riguarda i capelli castani, possono essere scelti colori come il pesca o l’arancione, soprattutto quando non si ha la pelle chiara. Ovviamente, non si tratta di tonalità accese, ma è possibile puntare su nuance come l’albicocca e il caramello.

Il trucco occhi verdi per cerimonia

Parlando, invece, di occasioni speciali, è possibile utilizzare tonalità come il prugna, il viola o il melanzana, così come il rosso, il bordeaux e il porpora (senza esagerare, ovviamente). Si può trasformare il make-up da giorno a sera, allungando la sfumatura dell’ombretto verso l’angolo esterno per un effetto seducente ed elegante. In linea generale, per chi ha un iride color smeraldo, ci sono anche colori come il dorato e il bronzo e il rame prima citati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATIE JANE HUGHES (@katiejanehughes)



Via libera a una palette dai toni caldi, creando un punto luce nella zona interna della palpebra. Ottimi gli ombretti glitterati e degli smokey eyes, così come l’applicazione di un eyeliner che abbia tonalità come il dorato o il porpora. Per procedere con il trucco, un buon consiglio è quello di utilizzare una base primer che elimini imperfezioni e macchie. Infine, ricordate di evitare le tonalità fredde come il verde e tutto ciò che riguarda celeste o azzurro.