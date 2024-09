Primer per pelli mature, i consigli dei make-up artist per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze

Fondamentale per far sì che il trucco duri per tutto il giorno: i migliori primer per le pelli mature secondo gli esperti di make-up.

Si tratta di un prodotto che spesso viene dimenticato nella make-up routine, ma che invece vanta un ruolo importantissimo.

Il primer svolge una serie di funzioni: uniforma l’incarnato prima dell’applicazione del fondotinta, funge da fissante trasformando i trucchi applicati sulla pelle in prodotti a lunga durata e – in base alla formulazione – può potenzialmente idratare l’epidermide. Gli esperti consigliano l’utilizzo anche sulle pelli mature.

I migliori primer per pelli mature: il consiglio degli esperti

Veniamo dunque a noi, i primer migliori per le pelli mature a seconda delle singole esigenze sono:

, RMS Beauty: pensato soprattutto per le , la sua formulazione contiene un leggero pigmento color pesca, perfetto per conferire al viso una rinnovata luminosità e giovinezza. Tra le funzioni non possiamo non citare l’azione rassodante data dal tightenyl (alternativa naturale al retinolo) e idratante, grazie alla presenza di acido ialuronico e squalane vegetale. La Base Pro Make-Up Primer , Lancôme: la formulazione senza oli è pensata per coloro che intendono acquistare una base uniformante, ma al contempo leggera. Le presenza del silicone attenua le imperfezioni ed i segni del tempo. La vera innovazione risiede nell’applicazione della tecnologia Elasto-Smooth, la quale – attraverso la diffusione della luce – conferisce al volto un aspetto pixellato e fresco.

