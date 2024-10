Scopri la nuova collezione Maisons du Monde per l’autunno inverno. Un mix di stile, comfort e design per creare un’atmosfera calda e accogliente nella tua casa.

La collezione autunno inverno 2024 di Maisons du Monde è un viaggio attraverso stili e culture e porta nelle case atmosfere accoglienti, eleganti e ricche di personalità. Con un’attenzione particolare alla sostenibilità, l’azienda francese propone un assortimento di mobili e complementi d’arredo che unisce design, praticità e rispetto per l’ambiente.

Ogni stanza della casa può essere trasformata in uno spazio unico e funzionale grazie a soluzioni che combinano estetica e comfort, senza mai sacrificare lo stile. I materiali utilizzati, come legno, metallo, rafia e tessuti vari, insieme a una palette di colori sofisticati, rendono questa collezione davvero speciale. Sei pronta a scoprire tutto ciò che Maisons du Monde ha da offrire?

Maisons du Monde, le novità autunno inverno 2024

La nuova collezione per l’autunno inverno sorprende con una varietà di stili che spaziano da influenze esotiche a design dal gusto vintage. Scrivanie eleganti, mobili bar e panche evocano un’atmosfera retro. Mobili e complementi d’arredo originali si ispirano alle diverse culture del mondo, creando ambienti eleganti e confortevoli.

Il tutto con un occhio alla sostenibilità: l’azienda francese si impegna a ridurre l’impatto ambientale utilizzando materiali riciclati, naturali e certificati, sempre puntando su una produzione Made in Europe. Le sue proposte rientrano in una gamma sostenibile che mantiene intatta la sua raffinatezza. Ecco le novità.

Living, il cuore della casa

Per abbellire il salotto, centro nevralgico della casa, Maisons du Monde propone mobili e decorazioni che offrono sia funzionalità che eleganza. Un esempio perfetto è la scrivania angolare ARTY, che, con la sua combinazione di legno massello di mango e dettagli in metallo nero, riesce a fondere modernità e tradizione in un solo pezzo. Ideale per creare un angolo studio sofisticato anche in spazi ridotti, questo mobile ottimizza l’ambiente grazie alla sua struttura angolare e al piano di lavoro ampio e pratico.

Per chi desidera un tocco esotico i divani trasformabili e i pouf decorati con stampe floreali e fantasie audaci rappresentano un modo creativo per aggiungere personalità al living, rendendolo accogliente e vivace. Le tonalità calde e le texture avvolgenti dei tessuti donano una sensazione di comfort, creando un’atmosfera rilassante e raffinata, perfetta per momenti di svago e ospitalità.

Tra le proposte più caratteristiche della nuova collezione Maisons du Monde, i mobili bar decorati con motivi naturali offrono un’alternativa elegante e originale per arredare il living, mentre i pannelli decorativi con disegni esotici, come pappagalli e fiori tropicali, permettono di personalizzare anche gli angoli più nascosti della casa.

Le decorazioni da parete per dare un tocco personale

Le decorazioni da parete della nuova collezione sono pensate per dare carattere alla casa senza appesantire gli spazi. Quadri e stampe con motivi floreali e animali esotici aggiungono un tocco di colore e dinamismo a qualsiasi ambiente.

Gli specchi, con cornici in legno d’acacia o metallo dorato, oltre ad arricchire le pareti ampliano visivamente lo spazio, creando giochi di luce intriganti. Nella nuova collezione Maisons du Monde ci sono anche tanti tappeti per ogni stanza, dal soggiorno alla camera da letto alla cucina, per rendere casa ancora più accogliente.

Novità Maisons du Monde, le sedute e i complementi trasformabili

La collezione autunnale di Maisons du Monde include una vasta gamma di divani trasformabili e pouf che combinano praticità e stile. Questi elementi, disponibili in tessuti lisci o decorati con stampe all-over, aggiungono comfort e funzionalità a ogni spazio rendendo il salotto il luogo ideale per rilassarsi e accogliere gli ospiti.

Il verde è indubbiamente uno dei colori protagonisti dell’autunno, in tutte le sue sfumature. Tra le proposte non possiamo non menzionare il divano LILO, caratterizzato da una particolare tonalità di verde caki. Tra i divani di Maisons du Monde, questo è sicuramente uno dei più eleganti e affascinanti.

Maisons du Monde, le cucine del nuovo catalogo

Anche la cucina si trasforma in uno spazio di stile grazie alle proposte del catalogo autunno inverno. L’isola da cucina GALAPY, realizzata in legno massello di acacia non è solo un elemento estetico, ma anche altamente funzionale grazie ai numerosi cassetti e al piano di lavoro ampio e pratico. L’isola, con il suo design versatile, funge sia da luogo per la preparazione dei pasti che da angolo per consumare colazioni o pasti veloci.

Per chi preferisce soluzioni più flessibili il carrello JOSEPH, realizzato in legno di abete e metallo, è una proposta perfetta. Dotato di ruote, può essere facilmente spostato in base alle esigenze, fungendo da mobile da cucina o come elemento decorativo nel soggiorno.

Nuova collezione Maisons du Monde: mobili e accessori per la sala da pranzo

La sala da pranzo, luogo di convivialità, viene arricchita con proposte che uniscono eleganza e funzionalità. Il tavolo da pranzo allungabile in noce PORTOBELLO con il suo design vintage e la robustezza del legno massello, è il protagonista di questa stanza. Perfetto per ospitare fino a 10 persone, si sposa magnificamente con la sedia CLYDE in tessuto riciclato, caratterizzata da una seduta imbottita color grigio chiaro e gambe in acciaio effetto rovere, per un look retro dal sapore contemporaneo.

Per chi desidera dare un tocco glamour alla tavola, la collezione introduce anche una serie di piatti da dessert in ceramica, ispirati ai colori della terra. Questi accessori non solo arricchiscono la mise en place, ma possono anche essere utilizzati come centrotavola, aggiungendo un elemento decorativo di grande effetto.

Le proposte per la camera da letto

La camera da letto è un ambiente dedicato al relax e la nuova collezione autunno inverno 2024 dell’azienda francese non delude con le sue proposte. Il letto imbottito CUSHION, con contenitore sotto il materasso e testiera imbottita, è un perfetto esempio di eleganza pratica. Rivestito in poliestere riciclato beige, un colore rilassante perfetto per l’arredo della camera da letto, offre uno stile classico e raffinato pur garantendo uno spazio nascosto per tenere in ordine coperte e altri oggetti.

Accanto al letto, il comodino AUREUS, con il suo design esotico e funzionale, completa l’arredamento della camera. Realizzato in legno di mango, combina uno stile etnico con praticità grazie al vano a giorno e al cassetto.

Cameretta, spazio per la creatività

Per la cameretta, Maisons du Monde propone soluzioni che bilanciano ordine e creatività, pensate per stimolare la crescita e l’immaginazione dei più piccoli. Il comò MILIE con i suoi tre ampi cassetti offre spazio sufficiente per riporre vestiti e giocattoli, e il suo design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento.

I tessili, come la parure copripiumino MIMIZAN in cotone bianco e beige con una delicata stampa, aggiungono un tocco di dolcezza alla cameretta, rendendola uno spazio accogliente e confortevole per i momenti di riposo.

Bagno, un’oasi di eleganza e benessere

Infine, il bagno si arricchisce di elementi pensati per offrire comfort e benessere. Il mobile CALDERA, con doppio lavabo e cassetti capienti, è un perfetto esempio di come design e funzionalità possano convivere armoniosamente. Realizzato in legno certificato FSC questo mobile oltre ad aggiungere eleganza alla stanza contribuisce anche alla sostenibilità ambientale.

Lo scaffale KLEANKIN in legno di bambù, con le sue linee minimaliste e le tre mensole, è la soluzione ideale per organizzare i prodotti per la cura personale, mantenendo l’ambiente ordinato e rilassante.