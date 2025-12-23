L’unico tè da bere per rafforzare il sistema immunitario d’inverno – CheDonna.it

Tè e tisane d’inverno sono un must, vanno tutti bene ma solo un tè è in grado effettivamente di rafforzare il sistema immunitario

Con l’arrivo del freddo purtroppo dobbiamo affrontare anche diversi malanni di stagione. Tosse, raffreddore e febbre ci assediano e non ci danno tregua e oltre ai medicinali di routine, si cerca conforto in una bevanda calda.

I gusti da bere sono diversi, dal karkadé all’ibisco, passando per la cannella, la curcuma e lo zenzero. Sono tutte tisane ben note a chi bazzica questo tipo di rimedi, ognuna con le sue caratteristiche tendenzialmente connesse al rafforzare le difese. Tuttavia il tè in grado di proteggere realmente il nostro corpo è uno.

Il tè che salva il nostro sistema immunitario debilitato dal freddo e dall’influenza

Tra tutti i tè che rafforzano il sistema immunitario, spesso utilizzati nella stagione fredda, il tè verde ha una concentrazione unica di composti protettivi che lo rendono particolarmente utile per il benessere generale. “I tè migliori per rafforzare il sistema immunitario quest’inverno sono i tè verdi, in particolare il matcha”, ha dichiarato Anney Norton, esperta di miscele di tè e fondatrice di Dream Tea NYC. “Consiglio di abbinare una tazza quotidiana di tè verde di alta qualità a tè allo zenzero, che forniscono un supporto antinfiammatorio”.

Per quanto riguarda l’ottimizzarne l’efficacia, la Norton ha sottolineato che le abitudini contano più delle soluzioni rapide. “Per un supporto immunitario ottimale , la costanza conta più dell’intensità”, ha spiegato. “Una tazza al giorno di tè verde o matcha di qualità durante l’inverno sarà più efficace che ricorrere a tisane per il supporto immunitario solo quando si avverte l’arrivo del raffreddore”. In altre parole è valido il proverbiale: “Prevenire è meglio che curare”.

Il tè verde è la scelta migliore per rafforzare le difese immunitarie in inverno , ma è utile capire perché funziona così bene. Ecco un paio di modi scientificamente provati per supportare le difese dell’organismo.

Perché il tè verde è la scelta migliore per rafforzare le difese immunitarie

Il tè verde può aiutare le cellule immunitarie a rispondere in modo più efficiente. “I tè verdi sono particolarmente potenti perché ricchi di EGCG (epigallocatechina gallato), una catechina che migliora direttamente la funzione immunitaria attraverso molteplici vie”, ha affermato la Norton.

“L’EGCG aumenta la produzione e l’attività delle cellule T regolatrici, cellule immunitarie specializzate che aiutano l’organismo a distinguere tra minacce reali e falsi allarmi, prevenendo sia le reazioni insufficienti che quelle eccessive”. Questo equilibrio è fondamentale durante la stagione del raffreddore e dell’influenza, quando il sistema immunitario tende a essere più attivo.

Il tè verde contiene anche L-teanina, un amminoacido che può aumentare la produzione di interferone-gamma, una proteina che supporta la risposta dell’organismo alle infezioni. L’esperta ha citato uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences in cui i soggetti hanno bevuto cinque tazze di tè con L-teanina o caffè al giorno per quattro settimane, esponendo poi le loro cellule del sangue ai batteri. “I bevitori di tè hanno mostrato una produzione di interferone-gamma significativamente più elevata, indicando una risposta immunitaria significativamente migliorata”.