Ci sono comportamenti in una relazione, come quando lui guarda le altre, che potrebbero essere innocui oppure il segnale di un problema.

Le relazioni sentimentali non sono sempre nere o bianche, ma possono esserci alti e bassi che vanno tenuti in considerazione. Non è raro sentire donne affermare “l’ho lasciato perché guarda le altre”, “il mio ragazzo guarda le altre su Internet” o “lui guarda le altre al mare”. Esistono momenti che possono mettere a dura prova la fiducia del partner, proprio come in questi casi.

È lecito, quindi, domandarsi se sia un segnale di cui preoccuparsi o, semplicemente, un comportamento innocente. Tutte le coppie – anche quelle più affiatate – hanno sperimentato un momento come quello in cui il partner – senza neanche rendersene conto – volta lo sguardo verso un’altra persona. Ovviamente, non potete chiedere al vostro fidanzato di smettere di usare gli occhi, ma a tutto c’è un limite. Scopriamo quando preoccuparsi se lui guarda le altre e quando, invece, imparare a gestire la gelosia.

Lui guarda le altre in mia presenza: un uomo innamorato non guarda le altre donne?

Quando si sta insieme al proprio partner, potrebbe capitare di notare che questo si gira a guardare le altre donne. Uno sguardo potrebbe essere, semplicemente, dettato dalla curiosità, ma non deve avvenire in modo ripetuto o in situazioni specifiche. La risposta sta, quindi, in realtà, nella chiave complessiva del comportamento. Se lui, semplicemente, guarda le altre donne in modo discreto o occasionalmente, potrebbe trattarsi di un semplice riflesso naturale, assolutamente privo di un significato romantico. Se capita, invece, che questi sguardi si ripetono e sono accompagnati da una sorta di distacco emotivo, allora ci potrebbe essere una mancanza di interesse per la vostra storia. Ovviamente, percepire di essere apprezzati è di fondamentale importanza per il benessere di una coppia.

Il primo aspetto fondamentale è, quindi, la comunicazione: cercate di parlare del vostro disagio, chiedendo chiarimenti e senza fare scenate di gelosia che peggiorerebbero soltanto la situazione. Occorre capire se si tratta di una fase di passaggio o di un segnale più importante. Si tratta di passi importanti per poter imparare a gestire la propria gelosia, senza che questa diventi un ostacolo nella vostra storia. Esprimete, quindi, le vostre insicurezze senza attaccare e cercate, inoltre, di lavorare sulla vostra autostima e fiducia in voi stesse. Questa potrebbe essere un’occasione per rafforzare il vostro legame.

Insomma, “guardare gli altri”, generalmente, è un atto del tutto normale, che compiamo veramente tutti quanti. Quando, però, a guardare le altre è il nostro partner, ci sembra che il mondo ci caschi addosso. Ma perché? Il motivo è che, spesso e volentieri, ci sembra che il partner guardi qualcosa nelle altre o negli altri che a noi, invece, manca. Bisogna imparare a capire quando “guadare gli altri” è, semplicemente, un riflesso innocente e quando, invece, nasconde qualcosa di più. Nel primo caso, infatti, non c’è molto da fare: dobbiamo semplicemente imparare a lasciare il nostro partner libero di essere un individuo anche all’interno della relazione (questa “libertà”, comunque, oltre a essere fondamentale, non è di certo a senso unico). Come detto, poi, dobbiamo anche imparare ad essere più sicure di noi: praticare l’autostima e imparare a volersi bene sono pratiche fondamentali per avere una relazione sana.

Quando lui guarda le altre e nega o guarda troppe donne, come comportarsi?

Se abbiamo capito che “guardare gli altri” – con curiosità e ammirazione – è normale e non dobbiamo averne paura, arriva un momento, però, nel quale bisogna affrontare il lato “negativo” di questa situazione. Quand’è che “guardare le altre” si trasforma in un atteggiamento sbagliato? Alcuni segnali sono delle vere e proprio bandiere rosse. Ad esempio, se si verifica insistenza: nessuna di noi vuole pensare di stare con un partner insistente o molesto, eppure alcuni uomini sono proprio così e, se notate che gli sguardi del partner sono insistenti, si soffermano su determinate parti del corpo e mettono a disagio la persona che li “subisce”, sicuramente c’è qualcosa che non va.

Attenzione anche quando guardare le altre non è l’occasione di una volta o poche di più, ma un atteggiamento che ripropone spesso, con frequenza e anche quando vede che vi mette in difficoltà, che vi rattristate o che vi innervosite. Se il vostro partner, insomma, guarda le altre in maniera molesta e indisponente, in quantità eccessiva e provocatoria e cercando sempre una certa fisionomia, forse è il caso di preoccuparvi. Stare con qualcuno che non ha rispetto di voi e, soprattutto, non ha rispetto neanche per le altre persone, decisamente non è il massimo. È importante, però, anche tenere i piedi ben ancorati al suolo: se il vostro partner guarda una volta ogni tanto un’altra persona, questo non vuol dire che stia per lasciarvi!

Infine, se il vostro partner nega la situazione, potrebbe essere che lui non percepisca l’importanza del gesto. Questo potrebbe nascondere, per l’appunto, anche una mancanza di comunicazione. Non dimenticate che cercare di capire il punto di vista dell’altro, chiedendo un confronto che sia sincero, lavorando sulla comunicazione con calma e pazienza è importante. Se, ad ogni modo, il vostro partner vi dimostra rispetto e attenzione, quasi sicuramente non c’è nulla di cui preoccuparsi! Scoprite anche perché fa bene litigare e quali sono i segnali che il partner non vi vuole più.