I segnali che tuo marito non ti desidera più (e cosa fare subito)

Nelle coppie, può capitare che si verifichi assenza di desiderio. Riconoscendo i segnali e comprendendo le cause, si potrebbe salvare la relazione.

Può capitare che, in una coppia fidanzata, sposata o convivente, ad un certo punto arrivi il momento in cui ci si rende conto che “qualcosa non va più”. Il marito o fidanzato che sia – ma anche la moglie o fidanzata – che prima era amorevole e pieno di attezioni, poco per volta ha smesso di esserlo, allontanandosi.

Molto probabilmente, è perché ha smesso di desiderarti. Quello che c’è da capire è se la cosa è reciproca o se il “rifiuto” è solo unilaterale e, cioè, da parte di lui (o lei). Perché un marito non desidera più la moglie? Ci sono diverse cause. Scopriamo insieme quali sono i segnali che tuo marito non ti desidera più.

Non sentirsi desiderata dal proprio uomo: i segni che non ti ama più

Ti stai chiedendo come capire se tuo marito non ti desidera più o, peggio, non ti ama più? Dopo alcuni anni, la stanchezza del rapporto potrebbe iniziare a farsi sentire. Ci sono dei segnali che potrebbero voler dire che il tuo uomo non ti ama più, ma è bene specificare che una comunicazione chiara, educata e sincera è la chiave per capirlo con certezza e, se c’è la volontà, anche per risolvere i problemi. Ecco alcuni dei segni a cui prestare attenzione, se non ti senti desiderata dal tuo uomo.

Mancanza di effusioni: prima non aveva problemi a dispensare carezze, abbracci e baci. Ora manifesta fastidio e preferisce evitare. Se, poi, le tue effusioni lo infastidiscono anche quando siete soli, il problema non è da sottovalutare. Di solito, le effusioni sono sintomo d’amore e anche di desiderio. Quando non ci sono più, qualcosa non va. Certo, ci sono persone che, caratterialmente, non sono portate, ma sono così sin dall’inizio della storia. Mancanza di rispetto: prima non ti avrebbe mai criticata, non sarebbe stato mai maleducato e scortese. Lamentele continue: quando c’è amore, non ci si lamenta. Generalmente, si cerca di sorvolare sui difetti. Quando l’amore finisce, anche un piccolo difetto dà fastidio e può causare litigi. Disinteresse sessuale: il desiderio potrebbe spegnersi. Sappiamo che il primo campanello d’allarme, che ufficializza la crisi della coppia, è il calo del desiderio sessuale da parte di uno dei due partner. Magari, uno dei due partner non si sente capito e, in qualche maniera, accettato. La sfera intima è molto importante ed è la prima che va in crisi quando c’è incomunicabilità, incapacità a capirsi o a sentirsi capiti. Comunicazione basica: prima parlavate molto, ora lo fate solo per necessità su problemi e decisioni. Non ci sono più i piacevoli dialoghi di una volta, magari farciti di qualche risata. A volte, si finisce per non parlarsi, non dirsi niente. Quando cerchi di parlargli per capire cosa non va o provi a fargli capire che non ti sembra più come prima, si irrita o alza le spalle dicendo che per lui non è così. Il cellulare onnipresente: se ha la tendenza a voler nascondere il cellulare, qualcosa è cambiato. È sempre colpa tua e non sua: ogni volta che discutete – anche per semplici banalità – la colpa è sempre la tua (o, meglio, questo è quello che lui ti dice). Tutti i problemi sono causati da te, qualsiasi cosa succede è colpa tua. Ti dà per scontata: di sicuro, se ti dà per scontata, non si preoccupa di te, di cosa potresti fare, che potresti anche smettere di amarlo. È così certo dei tuoi sentimenti, della vostra relazione e di ciò che provi da non preoccuparsi minimamente.

Se hai osservato alcuni di questi segnali, meglio correre ai ripari perché fingere che tutto vada bene non è mai la soluzione che porta alla vera felicità.

Le cause e i rimedi per riaccendere il desiderio

La cosa migliore, affinché un rapporto proceda in maniera sana e costruttiva, è parlarsi, chiarirsi e, magari, andare da uno psicoterapeuta. Certamente, alla base di un sano rapporto di coppia c’è anche la fiducia che non può essere data a priori, ma si deve costruire piano piano. Appare fondamentale, quindi, il rispetto reciproco. Le cause possono essere le seguenti.

Fattori psicologici : ad esempio, ansia, depressione e stress .

: ad esempio, . Disturbi di salute : come l’assunzione di alcuni farmaci o malattie.

: come l’assunzione di alcuni farmaci o malattie. Assenza di comunicazione: questa può far peggiorare la relazione.

Come detto, per prima cosa, per risolvere occorre parlare apertamente, comunicare chiaramente con sincerità e rispetto, cercando di capire insieme le cause. Per rimettere in moto le energie e riaccendere il desiderio sessuale, è anche importante ritagliarsi del tempo dedicato solo al benessere della coppia. Scopri anche il modo giusto per trovare dei compromessi all’interno della coppia e come trovare un punto di incontro.