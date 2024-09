Che si tratti di un evento benefico o di una cena di gala ad altro tema alla quale presenziare, dovrete assolutamente evitare questi errori.

Nonostante si possa scegliere tra un’infinità di abiti da fiaba e scarpe da sogno, solo alcuni tra questi sono adatti a un evento serale di alto livello. Gonne e vestiti vanno preferiti ai pantaloni e le scarpe con tacco sono fondamentali. Insomma, sembra semplice ma non lo è, soprattutto se si vuol far colpo su familiari, amici o colleghi.

Prendere parte a una cena di gala è, senza alcun dubbio, un’opportunità per splendere, ma – come detto – scegliere il look giusto può essere una vera e propria sfida. È bene tenere a mente stile, eleganza e convenzioni sociali, oltre ad alcuni aspetti da considerare per non sbagliare. Scopriamo insieme quali sono gli errori da non fare che riguardano il look per una cena di gala.

L’abbigliamento per una cena di gala: niente fantasie e colori sgargianti

La prima cosa da tener presente è che la cena di gala ha luogo di sera: si tratta, infatti, di un evento sociale che può essere considerato di alto livello – magari, per raccogliere soldi per una causa benefica – e a cui non è assolutamente ammesso fare brutte figure. Assolutamente no, quindi, a colori sgargianti, come il color canarino e alle fantasie troppo diurne come margherite o simili. Non perché siano esteticamente brutte, ma solo ed esclusivamente perché inadatte al contesto sobrio e chic dove dovrete presenziare. Decisamente meglio la tinta unita.

Il colore deve, certamente, essere scelto in base ai vostri gusti, tenendo in considerazione colori sobri come il nero, il grigio, il verde o il blu notte. Potrebbe anche trattarsi di una premiazione e quindi – un po’ come per i matrimoni – in nessun caso è opportuno rubare la scena ai protagonisti della serata. Vanno bandite le paillettes. La parola d’ordine è solo una: eleganza, come per gli abiti da cerimonia.

Come vestirsi a una cena di gala, quindi? Tenete bene a mente che non state lavorando e che siete splendide, quindi no ai pantaloni e sì a un abito di lunghezza media o che arrivi fino alle caviglie. È importante che vi stia bene e che sia della taglia giusta. Come detto, trattandosi di una serata formale, ci sarà sicuramente un dress code da rispettare fatto di abiti lunghi per le donne e scarpe eleganti abbinate.

Outfit per cena di gala: niente maxi-bag o make-up marcato

Parlando di outfit per la cena di gala, non vanno trascurati accessori e make-up. Naturalmente, dovranno abbinarsi all’abito da sera lungo che avrete scelto per un look elegante e classico. Per quanto riguarda la borsa, assolutamente niente maxi-bag quanto, piuttosto, via libera a una pochette.

Il make-up non dovrà risultare eccessivo. Basta, infatti, una linea di eyeliner, un po’ di ombretto smoky e del mascara, oltre a un rossetto da scegliere tenendo presente la carnagione. Parlando di capelli, invece, si potrebbe decidere per uno chignon elegante o dei capelli sciolti lisci o ondulati per un tocco romantico e raffinato.

Dress code per la cena di gala: niente scelte dell’ultimo momento

Certamente, un errore da non commettere è quello di non pianificare per tempo la scelta dell’outfit più adatto. Questo va, infatti, scelto con il giusto anticipo, così da avere il tempo di provare per bene tutto (inclusi make-up e accessori).

Oltre a rispettare il dress code, è consigliabile non sacrificare il proprio comfort: ovviamente, le scarpe – come delle décolleté – dovranno avere i tacchi alti, ma assicuratevi di essere abbastanza comode da passarci diverse ore (magari, anche in piedi o a ballare). Infine, agli abiti per una cena di gala, è bene abbinare una stola per coprire le spalle, magari optando anche per dei guanti che coprano le braccia per intero. Via libera anche a orecchini, braccialetti, collanine e anelli semplici e chic, che completino il look senza esagerazioni. Seguendo questi pochi accorgimenti, farete un figurone!