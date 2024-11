I leggings sono pantaloni aderenti amatissimi, da sempre, da star come Audrey Hepburn. Versatili e senza tempo, bisogna saperli abbinare.

Versatili e senza tempo, i leggings sono un capo di abbigliamento che – sebbene gli anni passino inesorabilmente – sono sempre di tendenza. Nonostante il comfort e la loro praticità, però, c’è chi si chiede se sia il caso di indossarli o meno e come poterli abbinare per valorizzare la propria figura.

Ma i leggings – essendo, di fatto, dei pantaloni aderenti – stanno bene a tutti? Ci sono alcune indicazioni che andrebbero rispettate. Scopriamo insieme a chi stanno bene i leggings, i pantaloni aderenti che amava Audrey Hepburn (che li ha indossati, con classe, in diverse occasioni).

A chi stanno bene i leggings?



Capo di abbigliamento versatile, i leggings sono in grado di valorizzare tutti i tipi di silhouette. Per chi ha una figura snella, questo tipo di pantaloni è perfetto perché può essere abbinato facilmente. Quando i leggings sono neri, chocolate o di altre tonalità scure – pensiamo al blu navy o al verde bosco – slanciano maggiormente le gambe.



Per quanto riguarda le donne con fisico curvy, sarebbe consigliabile optare per dei modelli a vita alta, per nascondere eventuali “difetti” senza rinunciare a un capo di abbigliamento comodissimo e alla moda. Chi ha le gambe più formose potrebbe scegliere, inoltre, dei leggings a zampa d’elefante. Il consiglio è, principalmente, quello di adottare dei trucchi che valorizzino la propria figura: pensiamo, ad esempio, all’abbinamento con maglioni lunghi o un bel blazer.



Essendo pratici e versatili, insomma, i leggings sono adatti a ogni donna. L’importante è scegliere il modello giusto e riuscire ad abbinarlo in modo equilibrato.

Eleganza e comfort, leggings a 50 anni



I leggings possono essere indossati, tranquillamente, a tutte le età. Generalmente, si pensa che non vadano bene per chi ha una certa età. Eppure, anche a 50 anni possono andare più che bene. L’importante è – come detto prima – scegliere modelli che vadano bene con il proprio corpo, evitando quelli eccessivamente aderenti. I leggings di pelle stanno bene a chi ha un fisico più slanciato, altrimenti è meglio scegliere tessuti come il cotone o il jersey.



Ricordate che l’attenzione ai dettagli è importante, quindi via libera ad abbinamenti casual con sneakers e accessori anche più eleganti come pochette, scarpe con tacco o stivali per un tono raffinato.