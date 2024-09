Come vestirsi per il primo appuntamento a 50 anni

Per un primo appuntamento a 50 anni, è necessario scegliere l’outfit più adatto che ringiovanisca senza esagerare.

Gli appuntamenti mettono sempre un po’ di nervosismo addosso ed è più che normale. Potrebbe capitare, poi, di avere degli incontri con qualcuno che ci piace anche superati i 50 anni. Non c’è, infatti, età che tenga quando si tratta di amore. La paura – come detto – è la stessa di quando si hanno vent’anni o trent’anni e un dilemma senza età resta quello del non sapere cosa indossare.

Magari siete single, con figli o senza figli, divorziate o vedove. Insomma, la vita è, comunque, più complicata di prima perché ci sono tante cose da gestire. Un nuovo incontro, quindi, è sempre qualcosa di bello a cui potersi dedicare. Qualunque sia il vostro caso, scopriamo come vestirsi al primo appuntamento a 50 anni e avere successo.

Outfit per il primo appuntamento: jeans a 50 anni, ma niente leggings

Se state pensando di portare i leggings a 50 anni assolutamente lasciate stare. Optate, invece, per dei comodi jeans di tendenza. Versatili e senza tempo, sono un must-have nel guardaroba di ogni donna che va benissimo per tutte le età, oltre che per un look casual chic. La prima regola è scegliere qualcosa di semplice ed elegante, allo stesso tempo.

L’importante è prestare attenzione alla vestibilità. È possibile abbinare un jeans a una bella camicia bianca o una camicia nera – anche gli altri colori vanno, ovviamente, benissimo – a cui potrete aggiungere un blazer che si abbini. Attenzione alle scarpe che non dovranno per forza essere con tacchi alti, dato che potreste comunque optare per delle sneakers, dei sandali in estate o degli stivali in inverno.

Oltre che semplice, il look dovrà essere con pochi accessori e curato. Allo stesso modo, potreste optare per un pantalone elegante o un abito sobrio come un tubino nero.

Come vestirsi a 50 anni per sembrare più giovani e non sembrare una signora

Infine, come vestirsi a 50 anni per sembrare più giovani e non sembrare una signora? Per prima cosa, per quanto riguarda i gioielli o bijoux, indossatene un paio ed evitate le parure perché invecchiano parecchio. Cercate di evitare le esagerazioni: ad esempio, niente jeans strappati, leggings – come detto prima – abiti troppo stretti o minigonne per dare spazio alla classe.

Puntate su uno stile basic con delle giacche o lunghi cappotti e, oltre a quello detto prima – come le camicie – anche dei caldi maglioni in autunno e in inverno. Si tratta di capi di abbigliamento che, generalmente, vanno bene con tutto. Per ciò che riguarda le borse, invece, queste andranno abbinate alle scarpe: ad esempio, una borsa sportiva andrà con delle scarpe sportive e una borsa elegante andrà con delle scarpe eleganti. Insomma, cercate di scegliere uno stile sobrio e senza esagerazioni, curando i dettagli.