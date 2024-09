Dalle total white alle total black passando per le più colorate, ci sono camicie Desigual per donna adatte a look chic e raffinati.

Nel panorama della moda, ci sono alcuni brand che sanno distinguersi per creatività e originalità e uno di questi è Desigual. Tra i capi di abbigliamento proposti e più amati, ci sono le camicie. Perfette per look casual e per look eleganti, sono disponibili in colori diversi e per tutte le stagioni.

Con uno stile audace generalmente caratterizzato da colori vivaci, le camicie Desigual sono perfette per chi desidera esprimere la propria personalità senza rinunciare al comfort. Scopriamo alcune delle più belle camicie Desigual per donna, per trovare la giusta ispirazione e trasformare un look semplice in qualcosa di unico.

Camicia bianca Desigual per donna per un look elegante

Questa camicia bianca Desigual si distingue per il suo stile unico, grazie alle stampe originali di stelle, fiori colorati e maschere teatrali. Perfetta per chi desidera un capo creativo ed elegante nel proprio guardaroba, è realizzata con tessuti di alta qualità e riesce, per l’appunto, a combinare l’eleganza del bianco ai dettagli particolari.

Ideale per tutte le occasioni – dalla giornata in ufficio alla serata fuori con amici – questa camicia a maniche lunghe vanta una chiusura a bottoni e le stampe prima citate.

Camicia Desigual Lilium M. Christian Lacroix

Tra le camicie Desigual, è possibile optare per la bellissima Lilium M. Christian Lacroix. È una camicia oversize, che presenta una chiusura a bottoni e una stampa di fiori di giglio, ideata e disegnata da M. Christian Lacroix.

Questa camicia è a manica lunga e con colletto. Si tratta di una scelta perfetta per le serate più sofisticate e raffinate. La stampa è elegante e richiama, al tempo stesso, la freschezza della natura. Anche in questo caso, si tratta di una camicia realizzata con materiali di alta qualità, versatile e comoda.

Camicia nera chic con dettagli sulla tasca

Infine, per chi desidera un look chic il colore nero è un evergreen a cui è impossibile rinunciare! Questa camicia nera si presenta con maniche lunghe, dettagli di frange e stampe sulla tasca. I dettagli sono floreali, ma sempre in nero.

Con chiusura a bottone e manica lunga, ha un design raffinato perfetto per chi vuole sfruttarla sia la sera che il giorno in diverse occasioni e con gli outfit più disparati: dal paio di jeans di tendenza per la stagione autunno-inverno ai semplici pantaloni a vita alta o meno.