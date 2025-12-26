L’anello al mignolo della regina Camilla è un omaggio nascosto

Quando si tratta della famiglia reale inglese, la loro moda, e in particolare i loro gioielli, spesso raccontano una storia. Seguendo l’esempio del marito Re Carlo, quest’anno la Regina Camilla ha sfoggiato spesso l’anello al mignolo.

In realtà non si tratta di un omaggio al marito, ma piuttosto di un membro della famiglia reale inaspettato che Camilla ha precedentemente definito “un modello”.

Ultimamente la regina Camilla ha sfoggiato con disinvoltura un anello al mignolo, probabilmente in omaggio a un membro della famiglia reale che ammira, come ha detto in passato.

L’omaggio nascosto che Camilla rivolge ad un membro che ammira della Famiglia Reale

Quando si tratta di scelte sartoriali e di gioielli reali, spesso si nasconde una storia più profonda di quanto sembri. Sembra essere il caso dell’anello al mignolo di Camilla, che ha indossato in eventi come il Royal Ascot e Wimbledon.

Secondo Town & Country, l’anello proviene dal Royal Collection Trust ed è una piccola fascia d’oro composta da sette rondelle incise con simboli come un’anfora, una lira e una nave, la Regina ha iniziato a indossarlo intorno a febbraio di quest’anno.

La natura greca dei simboli sull’anello ha portato a ipotizzare che si riferisca alle sette isole ioniche al largo della costa greca. Specifichiamo: prima del 1815, le isole ioniche erano una repubblica indipendente, con Corfù come capitale. ed è anche il luogo di nascita del defunto duca di Edimburgo, sebbene sia stato costretto all’esilio dalla Grecia quando era solo un bambino.

Camilla è una fan nota di Filippo, morto a 99 anni nel 2021. “Il Duca di Edimburgo è sempre stato un ottimo ascoltatore”, ha dichiarato all’Australian Women’s Weekly nel 2022 (secondo Vanity Fair ). “È stato un modello per me e una persona a cui chiedere consiglio, perché mi diceva sempre quello che pensava”.

Dopotutto, pochissime persone conoscono l’esperienza di essere la sposa di un monarca, quindi il consiglio di Filippo è stato senza dubbio prezioso per lei. “Ho visto il modo in cui ha sostenuto la Regina [Elisabetta]”, ha detto Camilla in un documentario del 2021 girato dopo la morte di Filippo. “Non in modo appariscente, ma in silenzio, sai, seguendolo da dietro. È qualcosa che ho imparato osservandolo”.

Camilla non è l’unica membro della famiglia reale a preferire l’anello al mignolo. Anche Meghan Markle ne ha sfoggiato uno quest’anno, e anche Carlo ne indossa uno al mignolo sinistro da oltre 50 anni.