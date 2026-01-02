La regina Camilla parla dell’aggressione subita

La regina Camilla ha parlato per la prima volta della sua traumatica esperienza di violenza subita quando era adolescente durante un programma della BBC

La regina è intervenuta in un’edizione speciale del programma Today di BBC Radio 4, andato in onda mercoledì 31 dicembre, la Regina, 78 anni, ha raccontato la sua storia di aggressione durante una discussione con il commentatore sportivo della BBC John Hunt.

La moglie di Hunt, Carol, 61 anni, e le figlie Hannah, 28 anni, e Louise, 25 anni, sono state uccise in un attacco con balestra e coltello in Inghilterra nel luglio 2024. Kyle Clifford, 26 anni, ex fidanzato di Louise Hunt, è stato condannato all’ergastolo nel marzo di quest’anno in seguito all’aggressione.

La regina Camilla parla di un terribile episodio di violenza del suo passato

La regina Camilla, che da tempo considera il sostegno alle vittime di stupro, violenza domestica e abusi sessuali una priorità fondamentale del suo impegno pubblico, ha invitato John e la figlia sopravvissuta, Amy, a Clarence House, nell’ambito dei 16 giorni internazionali di attivismo contro la violenza di genere delle Nazioni Unite, per registrare l’episodio.

Camilla ha ricordato la sua aggressione: “Quando ero adolescente, sono stata aggredita su un treno. Me ne ero quasi dimenticata. Ma ricordo che in quel momento ero molto arrabbiata”, secondo un filmato condiviso dalla BBC. ”Qualcuno che non conoscevo”, ha continuato. “Stavo leggendo il mio libro, e questo ragazzo – un uomo – mi ha aggredita, e io ho reagito.”.

La Regina ha raccontato: “Ricordo che quando sono scesa dal treno, mia madre mi ha guardata e mi ha chiesto: ‘Perché ti si rizzano i capelli e perché manca un bottone al tuo cappotto?'” e ha spiegato: “Ero stata aggredita, ma ricordo la rabbia, ero molto furiosa e in qualche modo è rimasta latente per molti anni”, ha aggiunto. Camilla ha continuato: “Quando è venuto fuori l’argomento della violenza domestica e all’improvviso senti una storia come quella di John e Amy, è qualcosa che mi tocca profondamente”.

L’episodio speciale è stato curato dall’ex Primo Ministro del Regno Unito, la baronessa Theresa May, che da tempo si batte contro la violenza domestica. Come precedentemente riportato da PEOPLE, la storia dell’aggressione subita dalla Regina è stata raccontata per la prima volta nel libro di Valentine Low, Power and the Palace, uscito a settembre di quest’anno.

Il libro racconta i primi incontri tra Camilla e l’allora sindaco di Londra Boris Johnson nel 2008, secondo un estratto precedentemente pubblicato dal Times. Secondo Guto Harri, direttore delle comunicazioni che ha lavorato con Johnson, quando era neoeletto sindaco di Londra, Camilla invitò il politico a Clarence House per un primo incontro. Harri ha detto che durante il loro incontro Camilla ha condiviso una storia profondamente personale della sua adolescenza, legata al piano di Johnson di aprire tre centri antistupro a Londra. “La conversazione seria che hanno avuto riguardava il fatto che lei era stata vittima di un tentativo di violenza sessuale quando era una studentessa”, ha scritto Low nel libro.