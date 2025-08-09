La notte del cuore, stop definitivo di Mediaset? C’è l’annuncio: che succede alla soap

La notte del cuore è l’ennesimo grande colpo Mediaset pescato nel mare magno delle ‘dizi’ turche, serie che anche in Italia stanno riscuotendo un grande successo.

Mediaset è arrivata prima degli altri a scoprire una miniera d’oro fatta di storie provenienti da una terra non troppo lontana ma da un mondo comunque diverso dal nostro.

E se in Italia abbiamo le nostre ‘consacrate’ fiction, in Turchia vi sono le dizi, ovvero ‘serie’ che, come le produzioni nostrane, raccontano intense storie d’amore e drammi che coinvolgono emotivamente lo spettatore sempre intrise, poi, di valori tradizionali. Intoccabili, inviolabili.

Un mix apparentemente banale ma in grado di dare vita a produzioni che sono state esportate in giro per il mondo. In Italia Mediaset ha fiutato per prima ‘l’affare televisivo’ e lo ha fatto proprio. E come si fa con in tesori più cari adesso tende a preservarlo al meglio.

Da qui la decisione partita da Cologno Monzese di interrompere la programmazione della dizi turca La notte del cuore dopo l’ultima puntata trasmessa lo scorso 3 agosto. Occorre proteggere l’interesse attorno alle storie contenute nella soap durante il periodo di Ferragosto in cui gli ascolti tendono ‘naturalmente’ a calare.

Quale futuro per La notte del cuore?

Mediaset ha l’idee fin troppo chiare per quanto attiene presente e futuro de La notte del cuore. La dizi turca ha superato in termini di gradimento ed ascolti grandi successi quali Endless Love, Terra amara e Tradimento.

Numeri importanti per La notte del cuore che prima della pausa estiva ha viaggiato su ascolti pari ai 2 milioni di spettatori, con punte di share tra il 17% e il 19% e picchi al 24% in seconda serata. Il suo tesoro Mediaset lo intende conservare in cassaforte per qualche settimana.

A tal fine ecco lo stop che riguarderà le serate di domenica 10, 17 e 24 agosto, per ritornare domenica 31 agosto in prima serata su Canale 5. Nelle domeniche in cui non sarà presente La notte del cuore in prima serata, su Canale 5, troveranno spazio film turchi in prima visione.

Il prossimo 10 agosto si partirà con Un amore come te. Storie che per molti versi richiamano i contenuti intensi e drammatici delle soap. In autunno, poi, La notte del cuore sarà chiamata alla grande sfida con la fiction di Rai1, Cuori, che vede protagonista Pilar Fogliati.

Da metà settembre dunque riparte la gara degli ascolti tra i due colossi della nostra tv. Una gara che Mediaset ha intenzione di vincere fin da subito. Partendo da La notte del cuore.