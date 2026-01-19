Kate Middleton infrange il protocollo reale con una mossa inaspettata che fa impazzire i fan

Kate Middleton ha scatenato un’ondata di chiacchiere online dopo aver apparentemente infranto il protocollo reale durante un recente impegno formale al Castello di Windsor, e i fan sono assolutamente entusiasti.

La principessa del Galles è stata filmata mentre arrivava da sola prima di ospitare un ricevimento per la (trionfante!) squadra femminile di rugby inglese, nota come Red Roses, arrivando con nonchalance, anziché farsi accompagnare da un autista o da una massiccia squadra di sicurezza.

Oh, e la parte che ha fatto davvero parlare i fan? La Principessa del Galles è uscita dall’auto indossando dei tacchi a spillo, con un’aria assolutamente rilassata e calma mentre entrava. Sì, mentre molte di noi fanno fatica anche solo a camminare con i tacchi, a quanto pare la futura Regina non solo ci riesce, ma ci riesce anche a guidare.

Il video che mostra la splendida Kate Middleton in tutta la sua grazia

Kate Middleton non sbaglia un colpo, i fan la adorano qualsiasi cosa faccia. L’ultimo video che la vede protagonista ha fatto rapidamente il giro del web con gli utenti X che hanno elogiato il momento come prova del fatto che Kate è ancora con i piedi per terra come sempre.

Sebbene non esista una regola formale che stabilisca che i reali debbano essere accompagnati ovunque, i membri più anziani della famiglia sono solitamente accompagnati da personale di sicurezza e personale, soprattutto durante le apparizioni ufficiali. La decisione della Principessa di guidare da sola è sembrata a molti una sottile (ma deliberata) rottura con la tradizione che forse ha ricordato un po’ Lady D, spesso protagonista di questi eventi.

“Ecco perché la gente la ama”, ha commentato un fan. Un altro ha scritto: “Guidare con i tacchi? Un comportamento iconico”. Gli osservatori reali hanno da tempo notato la capacità di Kate di bilanciare tradizione e modernità, e questo momento non ha fatto che alimentare questa narrazione. Dal riutilizzare abiti al parlare apertamente di maternità e salute mentale, ha spesso ricevuto elogi per aver saputo rinnovare con discrezione il concetto di vita reale.

The Princess of Wales drove herself to Windsor Castle this afternoon to host a reception for the England Women’s rugby team – in an Alexander McQueen suit and stilettos. Iconic

pic.twitter.com/X1rE6H7YBD — Belle (@RoyallyBelle_) January 15, 2026

Kate e suo marito, il principe William, si recheranno in Scozia la prossima settimana, il che secondo alcuni è un tempismo *interessante*, dato che il principe Harry tornerà a Londra per una causa in tribunale contro Associated Newspapers Limited.