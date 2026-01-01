Jennifer Aniston icona di stile, ha sostituito i jeans con questi pantaloni: abbiamo trovato i dupe

L’attrice Jennifer Aniston è un’icona di Hollywood tra cura dei capelli e outfit impeccabili ci regala questo nuova idea per l’anno nuovo da sfruttare in ogni occasione

Jennifer Aniston la sa lunga e riesce a stupire ogni volta con le sue idee innovative per i capelli, cura e tagli che hanno fatto la storia. Anche per quanto riguarda la moda è sempre molto avanti e sa il fatto suo.

Idee e suggerimenti di classe, mai un outfit fuori posto, sia agli eventi importanti che nei suoi look di tutti i giorni, per la Aniston 56 anni, si tratta di una vera e propria regola: quella di essere semplici ma con classe, una caratteristica non da tutti.

Jennifer Aniston i pantaloni eleganti e pratici adatti ad ogni situazione

L’attrice ha pubblicato una serie di foto su Instagram e, in due di queste, è stata immortalata con indosso dei pantaloni neri attillati. Sappiamo che Aniston adora i suoi jeans , ma come la maggior parte di noi, ogni tanto ha bisogno di una pausa. I pantaloni neri sono un’alternativa snellente ed elegante al denim, che può essere indossata in modo elegante o casual e, cosa ancora migliore, non passeranno mai di moda.

Considerando che Aniston è un’artista di serie A, è probabile che i suoi pantaloni costino un bel po’. Ma questo non significa che dobbiate spendere una fortuna. Abbiamo trovato dei modelli altrettanto intramontabili dai prezzi accessibili e facilmente acquistabili su Amazon.

Il primo modello che vi proponiamo è il Downtown Khaki di Gap. Realizzati in cotone leggermente elasticizzato, questi pantaloni sono uno di quei capi che puoi indossare per anni, sia al lavoro che nei weekend e non solo. Sono disponibili in quattro colori e nelle taglie Petite e Alto.

Il secondo modello che vi proponiamo è il Pantaloni cachi a vita alta e gamba affusolata Amazon Essentials. Se non acquisti tra i marchi interni di Amazon, ti stai perdendo capi essenziali e convenienti per tutti i giorni come questi pantaloni in cotone. La gamma di taglie è ampia, sono lavabili in lavatrice e la cintura ha un elastico sul retro, così da adattarsi più comodamente a diverse corporature.

La terza proposta sono i Dockers – Weekend Chino Skinny Fit, Tall, Pantaloni Casual Donna. Se non hai intenzione di rinunciare a modelli skinny e slim-leg a breve (non ti biasimiamo!), questi classici Dockers sono la scelta giusta per te. Puoi indossarli con risvolto o meno, con tacchi, ballerine o sneakers,

Quarta proposta i GAP Pantalone V-Easy Solido Donna. Preferisci qualcosa con elastico in vita? Abbiamo la soluzione che fa per te. Questo modello Gap è disponibile in un’ampia gamma di taglie ed è realizzato in un materiale morbido e drappeggiante, che si adatta facilmente sia agli ambienti casual che a quelli più professionali.