Giornalista sportivo e volto della TV, Ivan Zazzaroni ha al suo attivo una carriera interessante.

Nome conosciuto agli appassionati di calcio e televisione, Ivan Zazzaroni è un giornalista sportivo, oltre che direttore di alcune testate, opinionista e volto del programma Ballando con le Stelle. Si tratta di una figura nota del mondo dello spettacolo, un personaggio pubblico di cui si parla molto.

Non tutti, però, conoscono i dettagli sulla sua età, carriera e vita privata. Scopriamo insieme chi è davvero Ivan Zazzaroni, giornalista e volto del calcio italiano.

L’ex-calciatore Ivan Zazzaroni: laurea, dove vive, moglie, figli e tutto quello che c’è da sapere

Sebbene sia conosciuto soprattutto come giornalista sportivo, Ivan Zazzaroni è stato un calciatore, sebbene non professionista. La passione per il calcio di Ivan gli ha permesso di trasformarla in lavoro, mettendo poi insieme aspetti come la scrittura e la TV. Ecco chi è l’ex-calciatore Ivan Zazzaroni, dalla laurea alla moglie e i figli passando per dove vive e tutto quello che c’è da sapere.

Età, dove vive, formazione e laurea

Ivan Zazzaroni è nato a Bologna, il 26 gennaio 1958. La sua passione per lo sport lo ha condotto al giornalismo sportivo. È alto 183 centimetri e pesa 75 kg. Ha iniziato a giocare a calcio da piccolo. Diplomato al Liceo Linguistico, non è laureato, ma ha acquisito le sue competenze con l’esperienza sul campo. Al momento, sembra viva tra Bologna e Roma, dove lavora come giornalista e in TV. Ha vissuto per un periodo in Brasile, dove si è allenato con la squadra di serie A, il Botafogo.

Carriera come giornalista e in TV

Nell’arco della sua carriera da giornalista, ha collaborato con testate come Il Corriere dello Sport – di cui è, attualmente, direttore – Il Resto del Carlino e ha preso parte a diverse trasmissioni televisive Mediaset e RAI. Dal 2006, è giudice di Ballando con le Stelle – programma condotto da Milly Carlucci – che gli ha permesso di farsi conoscere maggiormente al grande pubblico. Durante la sua carriera, ha diretto anche i settimanali Guerin Sportivo e Autosprint. Inoltre, è stato editorialista del quotidiano Libero fino al 2012. Nel 2007, ha fondato e diretto per tre mesi il quotidiano sportivo Dieci e, tre anni più tardi, ha collaborato con Eurosport nella rubrica Zazzagol. Dal 2014, ha condotto Deejay Football Club su Radio Deejay e, dal 2016, è direttore editoriale del Gruppo Amodei. Per quanto riguarda la televisione, è stato anche opinionista per Quelli che…, La Domenica Sportiva e Dribbling. Nel 2008 e per i successivi quattro anni, ha svolto il ruolo di opinionista di Un mercoledì da campioni, Martedì Champions, Notti mondiali e per le partite del Campionato Europeo di Calcio 2012. Dal 2010, è ospite fisso de La Domenica Sportiva e, fino al 2012, di Number Two. Dal 2012 al 2021, ha condotto Il bello del calcio e, nel 2016, è stato ospite fisso a Il grande match. Ha anche pubblicato alcuni libri come Pantani. Un eroe tragico con Davide Cassani e Pier Bergonzi nel 2005, Il sindaco pescatore con Dario Vassallo e Nello Governato nel 2011 e Diventare Mourinho nel 2022.

Vita privata

Dal 2007, Ivan Zazzaroni ha una relazione importante con Monica Gasparini, giornalista e conduttrice conosciuta da tutti per il lavoro a Studio Aperto. Prima di questa relazione, ne ha avuta un’altra molto importante: è stato, infatti, sposato con Cristina Canali e, nel 1990, ha avuto un figlio – di nome Gianmaria – al quale è molto legato.

Ivan Zazzaroni è, insomma, una figura influente che fa parte del panorama sportivo italiano e che ha lasciato un'impronta nel modo di raccontare il calcio.