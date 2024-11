Miriam Galluccio, chi è la fidanzata di LDA: una bellezza mozzafiato

Chi è Miriam Galluccio, la fidanzata di LDA: una bellezza mozzafiato accanto al figlio di Gigi D’Alessio. Tutto su di lei.

Miriam Galluccio, ventunenne fashion designer di origini campane, ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per il suo stile inconfondibile ma anche per essere la fidanzata ufficiale di Luca D’Alessio, meglio conosciuto come LDA. La loro storia d’amore, suggellata da un bacio che ha reso ufficiale il loro legame, è diventata rapidamente argomento di conversazione sui social network. Entrambi condividono le stesse radici campane e una passione innegabile per la moda, elemento che li avvicina ulteriormente.

Miriam Galluccio e LDA: una coppia molto seguita sui social

La relazione tra Miriam e LDA si è sviluppata sotto gli occhi attenti dei loro follower. Già dai primi scambi di “stories” su Instagram si poteva intuire l’inizio di una storia speciale. La coppia ha poi confermato i sospetti condividendo momenti della loro vita quotidiana insieme, come una romantica vacanza a Londra e il supporto reciproco durante eventi importanti come la partecipazione di LDA al Festival di Sanremo.

La storia d’amore tra Miriam Galluccio e Luca D’Alessio è stata costellata da numerosi momenti dolci condivisi apertamente sui loro profili Instagram. Da un bacio romantico che ha ufficializzato la loro relazione a teneri scambi durante il compleanno del cantante; ogni post racconta un capitolo della loro vita insieme. Recentemente hanno anche condiviso delle immagini dalla vacanza in Egitto a Sharm El-Sheikh dove Luca dedica parole dolci alla sua amata accompagnate dal testo del suo ultimo singolo “Granita”.

Miriam Galluccio continua a studiare Fashion Design mentre segue le sue passioni nel mondo della moda attraverso i suoi canali social dove mostra non solo il suo talento ma anche momenti significativi trascorsi al fianco del suo partner LDA. La coppia sembra navigare felicemente attraverso le sfide quotidiane mantenendo sempre vivo l’affetto reciproco come dimostrano i continui scambi affettuosi sui social media.

Nell’ultimo periodo, tuttavia, si sono diffusi rumors su una presunta crisi di coppia scatenati dall’assenza di contenuti social. Entrambi, però, preferiscono non commentare tali voci scegliendo la strada del silenzio. La storia tra Miriam e il figlio di Gigi D’Alessio, dunque, continua ad appassionare i fan del cantante che sperano di vedere presto la coppia nuovamente serena e innamorata sui social dove, nei mesi scorsi, hanno condiviso tanti momenti insieme, sia quelli trascorsi in vacanza che quelli tra le mura domestiche.