Italian make-up: come truccarsi come Monica Bellucci

Monica Bellucci è sinonimo di bellezza senza tempo. L’Italian make-up è lo stile che ci permette di truccarci come lei.

Quando si parla di eleganza e charme, non si può non pensare all’arte del trucco e a bellezze tutte italiane come Monica Bellucci. Pochi nomi evocano una tale ammirazione. Icona di bellezza senza tempo, l’attrice è stata in grado di entrare nell’immaginario collettivo, conquistando milioni di persone in tutto il mondo. E lo ha fatto, senza alcun dubbio, per il suo talento, ma anche per il suo inconfondibile stile.

Parlando di Italian make-up e di bellezze mediterranee, lo stile Monica Bellucci degli anni Novanta è, certamente, uno dei migliori. Scopriamo insieme come truccarsi come Monica Bellucci, per ricreare il suo look sofisticato e seducente.

Come truccarsi come Monica Bellucci in stile italiano

In questi ultimi tempi, sui social sta impazzando il trend “Italian make-up”, che vede la realizzazione di un trucco che si ispiri, per l’appunto, alla bellezza mediterranea. A chi pensare se non a Monica Bellucci, quando si parla di stile minimal e femminile? Se desiderate trasformare il vostro trucco quotidiano in glam, restando sobrie e raffinate, fate riferimento a tinte nude sia che si tratti di ombretti, rossetti o fondotinta.

In special modo, i beauty look degli anni Novanta sono da sempre un simbolo della femminilità italiana. Regola fondamentale è, infatti, esaltare la propria bellezza naturale senza strafare. Un incarnato uniforme e una pelle naturale e luminosa sono fondamentali per un trucco minimal: al centro, l’effetto glow.

Il make-up da usare

Per ricreare questo tipo di make-up, occorre utilizzare prodotti idratanti e leggeri che siano, per l’appunto, in grado di creare un aspetto elegante e luminoso in pochi semplici passi. L’intensità degli occhi è resa grazie a un semplice tocco di rimmel e a una linea di matita. Per un effetto “Sun kissed” sulle guance, basta del blush.

Per quanto riguarda gli occhi, per un make-up perfetto senza errori da non dimenticare è l’importanza degli ombretti. Questi dovrebbero avere delle tonalità calde come il marrone, ad esempio. E le labbra? In questo caso, assolutamente delle tinte nude: occorre, dunque, utilizzare colorazioni naturali e morbide, che siano in grado di riprendere l’incarnato.

Insomma, si tratta di un make-up all’italiana molto semplice da realizzare, con pochi trucchi e per un risultato davvero eccezionale. L’Italian make-up, come quello di Monica Bellucci, è ideale come make-up di fine estate, soprattutto per le more in quanto risalta particolarmente occhi e capelli scuri come quelli della bellissima e magnetica attrice italiana.