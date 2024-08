Make-up di fine estate: i consigli degli esperti per un trucco glamour e audace

L’estate volge al termine, sbizzarrirsi con il make-up prima dell’arrivo della stagione autunnale diviene così una regola.

Nella stagione estiva corrente si è consumato un ritorno al passato evidente. A dominare i mesi caldi del 2024 fu il trend lanciato da Hailey Bieber: lo strawberry make-up. Quest’ultimo prevedeva l’utilizzo di un blush sui toni rosati, da modulare a seconda della carnagione, ed un lucidalabbra che riprendesse il medesimo colore. L’idea innovativa della moglie del cantante americano si è poi tradotto in coffee make-up, lanciato anch’esso da Hailey, perfetto per la stagione autunnale e primaverile: ombretti sui toni del marrone e panna, terra compatta per definire gli zigomi ed un rossetto nude.

Tuttavia, la regina dei trend ultimamente si è limitata a condividere scatti riguardanti la gravidanza appena annunciata, lasciando che a decidere la moda estiva del 2025 fossero le sue amate (alcune, altre un po’ meno) colleghe. Come anticipato, si è consumato un ritorno al passato: tra look anni ’80, colori sgargianti, illuminante e la famosa e tanto agognata glass skin (“pelle effetto vetro”). Quest’ultima soprattutto ha dominato le piattaforme social e i red carpet internazionali. Gli esperti hanno quindi condiviso i loro consigli per ricrearla.

Make Up estivi: consigli per un look invidiabile

Il make-up più in voga del momento unisce la glass skin ai toni sgargianti stile anni ’80. Selezionare i colori sulla base della combo carnagione-occhi rappresenta un tocco da vero maestro del trucco. Chi vanta uno sguardo nocciola ad esempio può puntare sul lilla oppure sul viola. Laddove possediate invece uno sguardo ghiaccio, il blu e il celeste non possono mancare nella vostra make-up routine. Le case di cosmesi si sono adeguate ai trend lanciati sui social, per cui è facile replicare i look dell’estate, sia acquistando prodotti economici, sia puntando sull’eccellenza.

Il segreto, in ogni caso, risiede nell’utilizzo abbondante dell’illuminante. Applicatene un po’ sull’estremità del condotto lacrimale, sul labbro superiore ed ovviamente in prossimità degli zigomi. Prima di procedere con il trucco degli esperti, è consigliato usufruire di un fondotinta liquido ed illuminante, opacizzando esclusivamente la zona T con un po’ di cipria compatta.

Per arricchire il make-up ed ottenere l’effetto “baciata dal sole”, spolverate un po’ di blush sulle gote e sul naso – Hailey Bieber in questo è una vera maestra. Infine, last but not least, non dimenticate il mascara. Se durante l’estate 2024 le ciglia folte e lunghe avevano lasciato il posto ad un look più naturale (noto come clean girl), ora il nero è tornato a dominare il volto delle star internazionali.