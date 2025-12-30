Il reparto segreto su Amazon con all’interno articoli a prezzi stracciati – CheDonna.it

Non lo ha notato quasi nessuno ma dentro Amazon c’è una categoria creata per inserire prodotti a prezzi molto contenuti ed è stata inaugurata solo da poche settimane. Come trovarla e cosa c’è al suo interno.

Si tratta di un’area di Amazon nata per poter competere con siti come Shein o Temu, ricca quindi di interessanti offerte a prezzi molto stracciati. L’unico motivo per cui una persona potrebbe abbandonare Amazon e ricorrere ad altri siti è il prezzo, su questi siti sono presenti prodotti a prezzi davvero molto competitivi.

Ora è arrivata la risposta del colosso Amazon. Vediamo di cosa si tratta e che prodotti offre ma soprattutto: come trovarla.

L’area di Amazon creata per competere con Shein, Temu e Aliexpress: prezzi stracciati e garanzia

Si tratta della nuova sezione low-cost di Amazon Italia lanciata da pochi mesi e pensata per competere con piattaforme come Temu e Shein. Qui si trovano migliaia di prodotti ultra economici (spesso sotto i 20€, alcuni da 1€) di moda, casa, elettronica, con spedizione gratuita sopra i 15€.

I tempi di consegna sono più lunghi (2-3 settimane), e si mira ad uno shopping impulsivo e di tendenza, mantenendo la sicurezza e la protezione cliente di Amazon.

Il punto forza di questa sezione è naturalmente il fatto che il tutto viene gestito da Amazon che negli anni ha guadagnato il rispetto e la credibilità sia per quanto riguarda i prodotti che vende sia per le consegne. I prodotti che vengono presi in considerazione da questa categoria sono per lo più gadget, accessori moda, accessori per la casa, prodotti di bellezza e tech.

I prezzi sono veramente competitivi, molte cose si trovano a 1 euro e naturalmente c’è la garanzia che se non dovessero corrispondere, si possono restituire e si gode della protezione degli acquisiti di Amazon. Di contro ci sono i tempi di consegna lunghi, la qualità non è sicuramente quella di un prodotto top di Amazon e non è fatturabile per le aziende, ma solo per i privati.

Per poter raggiungere questo reparto dovete cliccare in alto alla voce Haul e vi si aprirà subito un mondo di prodotti divisi in categorie:

Marchi Top, I migliori 100, Casa, Organizzazione, Giocattoli, A meno di 5 €, Fitness, Più venduti e Hobby. Subito sotto queste categorie troverai anche: Elettronica, Casa, Uomo, Novità, Donna. Da questo ventaglio di categorie si può già intuire una certa varietà. Se non avete fretta di ricevere il prodotto può essere sicuramente un’ottima occasione per fare shopping low cost ma tutelati.