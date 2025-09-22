Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22-26 settembre: scandalo a Villa Guarnieri, Ettore sfida Matteo per Odile

Dopo la canonica pausa estiva la prima stagione in doppia cifra de Il Paradiso delle Signore è arrivata sui teleschermi del suo sempre crescente pubblico, Partenza col botto grazie alle sue forti emozioni. E la prossima settimana…

E’ una stagione particolare per Il Paradiso delle Signore, la serie televisiva in onda su Rai 1, perché sono passati dieci anni dalla prima puntata andata in onda nel dicembre del 2015. Da allora un pubblico sempre più numeroso ed appassionato ha imparato a conoscere e a seguire le vicende del grande magazzino nella Milano degli anni ’50 e ’60.

La stagione numero dieci si è già presentata con i suoi numeri migliori, sia in termini di trama, sempre ricca di intrighi, passioni e gelosie, sia in termini di numeri, intesi come dati di ascolto. La settimana che verrà ha già apparecchiato situazioni che non mancheranno di coinvolgere i telespettatori. I protagonisti delle serie, da Adelaide a Marcello, da Ettore a Matteo per finire alla sempre più contesa Odile, promettono emozioni forti.

La settimana de Il Paradiso delle Signore che va dal 22 al 26 settembre si apre immediatamente con una grande novità che non mancherà di provocare immediate reazioni. Ettore è stato nominato nuovo direttore creativo della GMM. Notizia non particolarmente gradita a Botteri e a Delia. Ma qui siamo soltanto all’inizio della settimana.

Il Paradiso delle Signore, la contessa Adelaide tra scandali e gelosie

E mentre vede la luce la tanto attesa iniziativa, voluta fortemente da Roberto, e denominata Paradiso Donna, a Villa Guarnieri c’è grande tensione a causa dell’imminente pubblicazione di un articolo scandaloso che arreca in calce la firma di Anselmo Conaro.

Umberto prova a bloccare la messa in stampa dell’articolo e per questo di rivolge a Tancredi. Nel frattempo Adelaide ha scelto come testimoni di nozze Odile e Marta. Per mettere poi alla prova Botteri ed Ettore decide di affidare a loro la creazione degli abiti per le sue due testimoni. Nonostante gli sforzi tesi a bloccarne la pubblicazione l’articolo di Anselmo Conaro è andato in stampa. Dal canto suo Adelaide è convinta che Umberto ne sia il responsabile.

All’interno di tale vortice di situazioni vi è spazio anche per Odile, sempre più al centro di una disputa amorosa tra Matteo, sempre attratto da lei, ed Ettore, sempre più determinato a conquistarla. A tal fine Ettore mostra ad Odile un bozzetto dell’abito che dovrà indossare in occasione del matrimonio di sua madre. La maniera più semplice e diretta per avvicinarsi ad Odile.

La stessa Odile, insieme a sua madre Adelaide, organizza un incontro con l’autore dell’articolo che tanto scandalo ha provocato, Anselmo Conaro, per tentare di trovare un rimedio alla situazione che si è venuta a creare. Il tutto con il matrimonio della contessa Adelaide che appare sempre più fagocitato da altre scandalose priorità.