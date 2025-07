Il paradiso delle signore 10, spoiler di settembre: brutte notizie per Odile ed Enrico, ecco cosa accadrà

Dalle anticipazioni de Il paradiso delle signore 10 si sa che ci saranno brutte notizie sia per Odile sia per Enrico. Ecco perché.

Dopo la chiusura della nona stagione de Il paradiso delle signore, a settembre inizierà la decima e c’è tanta attesa di scoprire cosa succederà ai vari personaggi. Non solo ma dagli spoiler pare che entreranno in scena anche nuovi personaggi, pronti ad intervenire nella trama e ad intrecciare relazioni con quelli preesistenti.

Dalle anticipazioni de Il paradiso delle signore 10, si sa anche che alcuni protagonisti non se la passeranno proprio bene: ci sono infatti brutte notizie sia per Odile, figlia della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, sia per Enrico, fidanzato di Marta Guarnieri. Ecco perché.

Cosa succederà ad Odile e Enrico de Il paradiso delle signore 10

Ne Il paradiso delle signore 10 ci saranno brutte notizie per due personaggi molto amati: Odile e Enrico. La ragazza, in particolare, continuerà ad essere ingannata dai suoi genitori, Umberto e Adelaide, che continueranno a non dirle la verità, cioè che Guarnieri è suo padre. Odile sarà comunque al centro della trama della decima stagione.

Infatti prenderà il posto di Tancredi alla guida della Galleria Milano Moda e, anche se in realtà ha una relazione con Guido, scoprirà di provare dei forti sentimenti per Matteo, il contabile de Il paradiso delle signore. Enrico, invece, continuerà ad avere dei problemi al braccio, che gli impediranno di svolgere come vorrebbe il suo ruolo di medico.

L’uomo, nonostante stia male, continuerà a nascondere questi suoi problemi di salute anche a Marta, la sua compagna, così da non allarmarla e causarle un’ulteriore preoccupazione. I due, già verso la fine della nona stagione, hanno avuto la benedizione di Umberto, padre di Marta, e stanno vivendo felicemente la loro relazione. Tuttavia nella prossima stagione potrebbero iniziare ad avere delle difficoltà a causa della figlia di Enrico, Anita.

Insomma, questi due personaggi saranno centrali nella nuova stagione della soap opera, tuttavia avranno anche alcune problematiche da affrontare. Staremo a vedere dunque come evolveranno queste situazioni. Anche per gli altri personaggi ci saranno delle novità imperdibili e così l’appuntamento con i nuovi episodi de Il paradiso delle signore 10 è fissato per settembre, ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, su Rai Uno.