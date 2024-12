Il cassetto della lavatrice è un covo di germi e puoi pulirlo a fondo solo così: quasi nessuno lo sa

Cassetto della lavatrice pieno di sporcizia? Non preoccuparti, ti spieghiamo tutto quello che puoi fare: il metodo alla portata di tutti.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più importanti della casa, però, a volte può accadere di non prendersene cura nel modo più corretto. Questo inevitabilmente ci porterà ad avere problemi, per intenderci i nostri indumenti potrebbero emanare cattivi odori, ma non solo potrebbero, addirittura, rovinarsi.

L’obiettivo di oggi è quello di parlarvi dei diversi metodi da poter mettere in pratica per riportare a nuovo la vaschetta della lavatrice. Se siete pronti, possiamo iniziare e scoprire come riuscire ad eliminare tutta la sporcizia che si è accumulata.

Cassetto della lavatrice sporco, esistono tre metodi per rimediare

Il cassetto della lavatrice potrebbe sporcarsi, questo accade per via dei prodotti utilizzati per pulire i vestiti. L’accumulo di sporcizia è inevitabile, specie se non si interviene periodicamente. Sappiate, però, che farlo tornare pulito come un tempo è semplice e vi basterà tirare fuori quello che già si conserva in casa.

Se siete pronti, possiamo iniziare, vi assicuriamo che nel giro di pochi minuti tutto tornerà pulito come un tempo. Vi indicheremo tre strade da poter percorrere potrete scegliere quella che più si addice alle vostre esigenze. Qui potrete trovare altri consigli per pulire la vostra lavatrice.

Il cassetto della lavatrice, se non si interviene, potrebbe diventare un vero covo di germi e batteri e, inevitabilmente, a pagarne le conseguenze saranno proprio i nostri vestiti. Per fortuna, però, si può contare su alcuni metodi che possono tornare veramente utili, scopriamo di quali si tratta. Per riportare pulito il cassettino il primo ingrediente da poter utilizzare è proprio l’acido citrico, come? Semplice, vi basterà diluirne un bicchiere in mezzo litro d’acqua. Quest’ultimo andrà spruzzato direttamente all’interno del cassetto, infine muniamoci di un panno ed eliminiamo ogni residuo.

Se in casa non avete il prodotto succitato, non preoccupatevi possiamo intervenire diversamente. Vi proponiamo di utilizzare il bicarbonato di sodio. In primis, sarà necessario procurare un vecchio spazzolino da denti.

Versiamo subito dopo tutto nel cassetto e con l’aiuto dello spazzolino andiamo a strofinare sino ad arrivare in profondità, alla fine risciacquiamo solo con acqua. Andiamo avanti e passiamo all’ultimo metodo, in questo caso come si può intervenire? Semplice, utilizzando il sapone di Marsiglia.

Vi suggeriamo di riempire una bacinella d’acqua e versare dentro qualche scaglia, lasciamo sciogliere e collochiamo dentro il cassetto, attendiamo circa 20 minuti e poi proseguiamo risciacquando tutto. Questi tre metodi possono tornare veramente utili e sono i migliori se si vuole eliminare ogni traccia di sporco dall’elettrodomestico.